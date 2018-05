Ellwangen siegreich - Lauchheim verliert

Die Spitzenmannschaften der Fußball-Bezirksliga haben am jüngsten Spieltag ein 2:1 erlebt- doch nur der SV Waldhausen gewann sein Spiel. Lauchheim verlor.

Kirchheim/Trochtelfingen – Neresheim 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Werner (6.), 0:2 Dedic (75.). Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte Neresheim (88.). Für die Neresheimer war es ein wichtiger Sieg im Abstiegskampf. Mit einem Sonntagschuss gingen die Gäste in Führung. „Dann laufen wir dem Ding hinterher“, sagte Kirchheims Abteilungsleiter Hans Weigel. Doch die Gastgeber spielten „nicht zwingend genug“. Später erhöhte der SVN per Volleyschuss nach einem Konter noch auf 2:0.

TSV Heubach – Ebnat 4:0 (2:0). Tore: 1:0, 3:0 beide Knödler (4. FE, 62.), 2:0 Schneider (27.), 4:0 Söllner (81.). Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte Ebnat (43.). In der fünften Minute konnte Beisswanger im Sechzehner nur durch ein Foul gestoppt werden und den anschließenden Foulelfmeter verwandelte Knödler zum 1:0. Ebnat machte zu diesem Zeitpunkt keinerlei Anstalten, in die Partie einzusteigen und versteckte sich in der eigenen Hälfte. Nach einer halben Stunde sorgte Schneider mit einem Sonntagsschuss für das 2:0. Die wohl spielentscheidende Szene gab es dann kurz vor der Pause. Nach einem Angriff lagen sowohl der Keeper der Gäste als auch ein Stürmer der Hausherren auf dem Boden und ein Nachtreten des Schlussmannes wurde vom Schiedsrichter mit Rot bestraft. Mit nun nur noch zehn Mann wurde es für den SVE auch in den zweiten 45 Minuten nicht besser. Im Gegenteil: In der 62. Minute erhöhte Knödler mit seinem zweiten Treffer auf 3:0 nach einer Ecke und zehn Minuten vor Schluss setzte Söllner mit seinem Tor zum 4:0 den Schlusspunkt.

Unterkochen – Lauchheim 2:1 (1:1). Tore: 0:1 Hanke J. (39.), 1:1 Zeller (43.), 2:1 Kaufmann (55.). Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte Buduri (Lauchheim, 87.). Die ersten zehn Minuten war Unterkochen nicht gut im Spiel. Dann allerdings legte die Heimelf zu. Dennoch war es Lauchheim in Person von Julian Hanke, das mit 1:0 in Führung ging. Durch einen perfekt vorgetragenen Angriff konnte Unterkochen aber noch vor der Pause ausgleichen. Die Heimelf war es auch, die besser aus der Kabine kam und sich mit der Führung belohnte. Lauchheim erhöhte den Druck und hatte in der 80. Minute die große Chance zum Ausgleich. Nach der Ampelkarte für den SVL beruhigte sich die Partie und Unterkochen gewann das Spiel.

SSV Aalen – Nattheim 0:9 (0:4). Tore: 0:1, 0:7 beide Horsch (14. FE, 62.), 0:2, 0:3 beide Schürle (24., 35.), 0:4, 0:6 beide Brümmer (45., 60.), 0:5, 0:8 beide Fischer (58., 87.), 0:9 Lankes (89.). Der von vielen Verletzungen geplagte SSV war in diesem Spiel chancenlos. Die TSG war in allen Belangen überlegen und Siegte wenn auch um das ein oder andere Tor zu hoch, verdient.

Ellwangen – Gerstetten 3:0 (1:0). Tore: 1:0, 2:0 beide Pfitzer (27., 47.), 3:0 Erhard (58.). In der ersten Halbzeit war die Partie noch relativ ausgeglichen. Dennoch hätte Ellwangen zur Pause schon höher führen können. Nach der Pause ein ähnliches Bild. Nach dem zweiten Treffer der Ellwanger gab es dann überhaupt keine Gegenwehr mehr. Jonathan Erhard krönte seine starke Leistung an diesem Tag mit dem 3:0-Siegtreffer.

Waldhausen – Neuler 2:1 (1:0). Tore: 1:0 Mayer, 2:0 Prim (52.), 2:1 Fuchs (67.). Waldhausen begann aggressiv und konnte früh in Führung gehen. Dem Treffer von Mayer ließen die Hausherren jedoch in der ersten Halbzeit keinen weiteren folgen. Insgesamt eine ereignisarme erste Hälfte. In der zweiten Halbzeit ebenfalls ein frühes Tor für Waldhausen, Neuler kam aber nur wenige Zeigerumdrehungen später zum Anschluss. Die Heimmannschaft ließ in der Folge klare Torchancen liegen und hatte bei zwei Aluminiumtreffern Pech. So blieb es bis zum Schluss spannend. Trotzdem ein verdienter Heimerfolg des Tabellenführers.