Ellwangen sichert sich Titel und Aufstieg in Regionalliga

Nachdem der SKC Ellwangen und der KSF Ellwangen sich im vergangenem Jahr zu einer Fusion entschlossen hatte, hat sich das in der abgelaufenen Saison gleich schon einmal bewährt. Die Herrenmannschaft aus Ellwangen hat sich die Meisterschaft in der Bezirksliga gesichert und darf somit in der kommenden Saison in der Regionalliga die Kugeln schieben.

Die Herren-Mannschaft aus Ellwangen belegte in der 1. Bezirksliga den ersten Platz und feiert somit die Meisterschaft und den direkten Aufstieg in die Regionalliga der Kegler. Die Mannschaft von der Jagst legte dabei in der abgelaufenen Runde eine unschlagbar, starke Leistung hin. Mit 17 Siegen und einem Unentschieden sind sie nun zurecht Bezirksliga-Meister und setzen ein klares Ausrufezeichen an die möglichen Kontrahenten in der Regionalliga für die kommende Saison. Die beste Mannschaftsleistung war 3421 Holz und die schlechteste aus Ellwanger Sicht 3224 Holz.