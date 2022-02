Ellwangen sichert sich Klassenerhalt

Die erste Mannschaft des TSV Ellwangen musste in der Volleyball Regionalliga gegen den Tabellenletzten SV Fellbach II antreten. Mitte der Woche ging es schon gegen die erste Mannschaft des SV Fellbach im Verbandspokal-Viertelfinale. Der TSV hat sich dort mit einer knappen 2:3-Niederlage hervorragend gegen die angereisten Drittligisten geschlagen. Am Wochenende wollte man dann gegen die zweite Mannschaft mit einem Sieg den Klassenerhalt sichern – das ist mit einem 3:2 (25:21, 18:25, 20:25, 25:22, 15:7)-Sieg gelungen. Wie im Pokal ging es in die Tie-Break.

Auswärts konnte man in der Hinrunde drei Punkte einfahren, durch einen 3:1 Sieg. Doch so einfach war es dieses Mal nicht und man musste sich mit zwei Punkten zufriedengeben, gegen stark aufspielende Fellbacher. Im ersten Satz wurden die Gäste aus Fellbach direkt mit starken Aufschlägen und einer guten Blockarbeit unter Druck gesetzt. Bei einem Zwischenstand von 6:2 für Ellwangen musste die Trainerin der Fellbacher eine Auszeit nehmen. Im weiteren Verlauf des Satzes kamen die Fellbacher immer näher an die Punkte von Ellwangen ran, bis sie den Ausgleich mit 17:17 erreichten. Trainer Martin Pfitzer nahm daraufhin seine erste Auszeit im Satz, das zeigte Wirkung. Durch starke Angriffe setze man sich in der Entscheidenden Phase des ersten Satzes ab und gewann ihn schlussendlich mit 25:21.

In den zweiten Satz starteten die die Volleyballer des TSV Ellwangen sehr verlegen. Es mangelte an Konzentration, dadurch spielte man in allen Disziplinen unterdurchschnittlich. Die Fellbacher nutzen diese Schwächephase aus und lagen bei der zweiten Auszeit der Ellwanger schon 12:6 vorne. Anschließend fingen sich die Ellwanger zwar wieder ein wenig, aber den Vorsprung konnte man nur sehr schwer einholen. Ellwangens Trainer versuchte mit einigen Auswechslungen den Satz zu retten, doch Fellbach spielte mit der hohen Führung selbstbewusst auf und gewannen Satz Zwei mit 25:18.

Ähnlich holprig wie zuvor wurde auch der dritte Satz begonnen. Fehler in Annahme und Angriff brachten die Ellwanger in einen Rückstand von 6:1, woraufhin es die erste Auszeit des Satzes wieder sehr früh geben musste. Nach der Auszeit gewannen die Ellwanger Aufwind, mit gezielten Aufschlägen und guter Blockarbeit kam man einem Ausgleich immer näher. Die unter Druck geratenen Fellbacher wurden dadurch unsicher und gaben die Führung beim 10:9 ab. Diese starke Phase der Ellwanger Mannschaft hielt aber leider nicht allzu lange. Denn in der Endphase des dritten Satzes gelang es den Fellbachern durch zwei Aufschlagserien wichtige Punkte zu ergattern und den Satz für sich zu entscheiden. Endstand von Satz drei war 25:20 für Fellbach.

Die jetzt unter Druck geratenen Ellwanger wussten, dass sie den vierten Satz für sich entscheiden müssen, weil sie ansonsten ohne Punkte aus dem Spiel gehen würden. Der TSV spielte dadurch viel solider auf, alle Elemente des Ellwanger Spiels wurden besser. Trotzdem hielten die Fellbacher gut dagegen und es wurde somit ein Satz auf Augenhöhe. Es entstanden viele schöne Ballwechsel, von denen die Ellwanger Mannschaft mehr für sich entschied. Durch den kompletten Satz hinweg war man dadurch fast immer in Führung und gewann den Satz solide mit 25:22.

Also wurde die Entscheidung, wer gewinnt im finalen Satz 5 ausgespielt. Das Momentum lag auf Seiten der Ellwanger und wurde von den Fellbachern auch nicht mehr unterbrochen. Der TSV glänzte im letzten Satz durch starke Aufschläge und Angriffe, wodurch die Gegner immer mehr unter Druck gerieten. Auch die zwei Auszeiten der Fellbacher konnten das Ruder nicht mehr umreißen und der TSV Ellwangen gewann den Tie-Break deutlich mit 15:7.

Somit ist das Ziel vom Klassenerhalt erfüllt, mit einem derzeitig herausragenden fünften Platz in der Regionalliga. Am kommenden Wochenende sind die Ellwanger dann in Emmendingen beim Tabellendritten BEG United zu Gast. Das nächste Heimspiel der ersten Mannschaft des TSV Ellwangen ist erst wieder am 26. März gegen die TG Bad Waldsee wie immer um 19 Uhr.