Ellwangen schlägt sich tapfer

Die Ellwanger Talentschmiede im Juniorinnen-Fußball ist im württembergischen Fußballverband ein Markenzeichen. Zum siebten Mal ununterbrochen qualifizierten sich die jüngsten Jagsttalerinnen von der U 13 des FC Ellwangen für die Zwischenrunde im VR-Cup.

In der Zwischenrunde des VR-Cups auf Landesebene belegten die Mädchen in der Gruppe 2 den dritten Platz. Die Spiele wurden in Aichtal ausgetragen. Im Punktspielmodus Jeder gegen Jeden wurde der Turniersieger ermittelt. Nur dieser qualifiziert sich auch für das Landesfinale 2018. Die spielstarken Mädchen haben hiervon zwei Spiele gewonnen (3:0 gegen Welzheim, 1:0 gegen Obertürkheim), ein Spiel Unentschieden beendet (0:0 gegen Donzdorf) und zwei Spiele verloren (0:1 gegen Schwäbisch Hall und 0:2 gegen Leonberg). Somit gehören die Virngrund-Mädchen in der Endabrechnung zu den zwölf besten württembergischen Teams im U 13 Bereich. Insgesamt haben sich die Ostälblerinnen sich tapfer geschlagen und die Region hervorragend vertreten.