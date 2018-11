In der Basketball-Landesliga stand der siebte Spieltag für die Basketballer des TSV Ellwangen an. Im Auswärtsspiel ging es gegen den Tabellenzweiten TSB Schwäbisch Gmünd, ein Hauch von Derby-Atmosphäre lag also in der Luft.

Nach der bitteren Niederlage gegen MTV Stuttgart die Woche zuvor mussten die Mustangs unbedingt einen Sieg einfahren, um das Abrutschen in den Tabellenkeller zu verhindern – und sie gewannen mit 99:85. Allerdings sah es am Anfang so gar nicht nach einem Erfolg aus. Vor allem bei Rebounding unter den eigenen Körben hatten die Ellwanger Probleme und ließen die Hausherren so immer wieder zu zweiten und dritten Chancen kommen. Nur dank der Treffsicherheit von Tarek Girtman und Dominik Kettner, die beide jeweils zwei Dreipunktwürfe versenkten, blieb man mit 24:17 nach dem ersten Viertel in Schlagdistanz. Ab Mitte des nächsten Abschnitts fanden die TSVler immer besser in die Partie und spätestens als der Top-Scorer Dieter Herbert nach einem Foul während eines Dreierwurfes ein Vier-Punktspiel beendete, war die Partie ausgeglichen – der Halbzeitstand lautete entsprechend 47:47 in einer spannenden Begegnung.

Mustangs gewinnen an Fahrt

Nach dem Seitenwechsel gewannen die Mustangs immer mehr an Fahrt, vor allem Jafaar Mehajer enteilte der Gmünder Verteidigung ein um das andere Mal und erzielte mehrere Fastbreakpunkte hintereinander. So wuchs der Vorsprung bis zum Ende der Partie weiter an. Mit starker Defense und sicheren Treffern von der Freiwurflinie hielt Ellwangen auch dem letzten Ansturm stand. Der vor allem dank starker Teamleistung erspielte Sieg verschafft wieder etwas Luft in der Tabelle vor dem Heimspiel am Samstag um 18 Uhr in der Buchenberghalle gegen Mitaufsteiger TV Zuffenhausen.