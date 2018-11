Ellwangen ohne Fortune

Nach der 1:2-Niederlage gegen den Bundesliga-Absteiger Karlsruher SC – das Spiel wurde live übertragen (EnBW-Mobil) und auf Facebook ausgestrahlt – belegen die U 17-Oberliga-Fußballerinnen des FC Ellwangen weiterhin den siebten Platz in der Tabelle.

Die U 17 des FCE verschlief die ersten zehn Minuten der ersten Halbzeit. Trotzdem gehörte der Heimmannschaft die erste Aktion in der ersten Minute. Der Torhüterin missglückte ein weiter Abschlag, nach einem Pass der eigenen Spielerin, und sie schoss Leonie Lechner an. Der Ball ging knapp am Tor vorbei. Dennoch war es nicht überraschend, als den Gästen aus Karlsruhe in der zweiten Minute das 1:0 gelang. Sie kombinierten sich zu einfach durch die Abwehrreihen hindurch und kamen zum Abschluss.

Die Jagsttalerinnen spielten weiter passiv und der Gegner nahm die Einladung an und erzielte das 2:0 in der achten Minute durch einen sehenswerten Fernschuss. Danach wachte Ellwangen auf und spielte nun druckvollen Fußball. Daraus entstanden viele Chancen, die nicht genutzt wurden.

In der 22. Minute erzielten die Gastgeberinnen das verdiente 2:1. Nach einem gelungenen Doppelpass mit Carla Fürst flankte Annika Meßner in den Strafraum hinein und Josephine Wild, die ihr Debütspiel hatte, köpfte gekonnt ins Tor. Nun kamen die Karlsruherinnen nicht mehr aus ihrer Hälfte hinaus und so kam es zu weiteren Chancen für die Heimelf. Trotz aller Bemühungen endeten die ersten 40 Minuten mit einem 1:2.

Die zweite Hälfte starteten die Ostälberinnen mit großem Engagement. Es entstanden einigen Torchancen für die Virngrund-Mädchen, die aber entweder am Pfosten oder an der Torhüterin scheiterten. Das Spiel wurde immer hitziger und kampfbetonter auf beiden Seiten. Trotzdem dominierte der FC Ellwangen und kam immer wieder vor das Tor der Gäste, jedoch ohne Fortune.

In den letzten fünf Minuten gelangen die Karlsruherinnen zwei Konter, die aber von der Heimmannschaft erfolgreich abgewehrt wurde. Trotz eines sehr guten Spiels der jungen Ellwangerinnen konnte kein weiteres Tor erzielt werden und die Partie endete mit einer unverdienten Niederlage.