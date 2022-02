Ellwangen mit Pokal-Highlight gegen Drittligisten

Die Regionalliga-Volleyballer des TSV Ellwangen stehen im Viertelfinale des württembergischen Verbandspokal. Der Drittligist SV Fellbach gastiert am Mittwochabend (20 Uhr) in der Rundsporthalle. Die Partie ist für die Ellwanger ein Bonbon-Spiel. Relevant ist für die Truppe um Martin Pfitzer die Liga. Dort stehen sie ganz knapp vor dem großen Saisonziel: Dem Klassenerhalt. Großer Sport wird in Ellwangen geboten, wenn sich die Zuschauerränge in der Rundsporthalle Ellwangen füllen. Regelmäßig übertrumpft man den Viertelfinalgegner vom kommenden Mittwoch, betrachtet man die Zuschauerzahlen.

Ohne Probleme ist das Ellwanger Heimspiel Drittligatauglich. Sportlich ist es eine andere Sache, dort sind die Gäste aus Fellbach klarer Favorit. „Es ist für mich nur relevant, wie sich das Team reinhaut und das wir die Zuschauer abholen“, so Pfitzer, der sich auf einen spannenden Pokalabend freut. Das Spiel sei ein Dank an die Fans, fügt Pfitzer an, welche die Mannschaft über die ganze Saison getragen hätten.

„Wenn es uns gelingt die Geschlossenheit vom Samstagsspiel aufs Feld zu bekommen, dann können wir Fellbach ärgern. Das funktioniert nur mit Kampf und Leidenschaft“, wenngleich es für die Ellwanger ein Bonusspiel ist.

Der Ligaalltag folgt lediglich vier Tage auf das Pokalhighlight. Dort sind die Voraussetzungen andere – der Gegner trägt jedoch den gleichen Namen: SV Fellbach. Die zweite Mannschaft aus dem Stuttgarter Osten rangiert als Tabellenletzter in der Regionalliga Süd.

Die Virngrundrecken haben viel Selbstvertrauen durch den überraschenden, aber nicht unverdienten Sieg gegen den VfL Sindelfingen. Seit Anfang April trainieren sie regelmäßig zwei- dreimal die Wochen und arbeiteten auf das Ziel Klassenerhalt hin – am kommenden Samstag könnte es dann so weit sein. „Wer hätte das vor der Saison gedacht“, fügt Pfitzer kopfschüttelnd an. Auf die Frage, was ihm durch den Kopf geht, wenn er daran denkt, dass drei Spieltage vor Saisonende der Klassenerhalt fix gemacht werden kann, so hat er stets ein Grinsen im Gesicht.

Wenige hätten dem jungen Ellwanger Team eine reibungslose Saison zugetraut. Ob die Ellwanger die Sensation am Mittwoch in der Rundsporthalle schaffen (gegen den Tabellenfünften der Abstiegsrunde der 3. Liga) oder am Samstag (19 Uhr) den Klassenerhalt (gegen das Schlusslicht der 4. Liga) festnageln, ist nicht gewiss. Einzig die Fans werden wieder in die Rundsporthalle strömen und alles daransetzen, den Ellwanger Volleyballern zum Erfolg zu verhelfen.