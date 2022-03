Ellwangen mit Niederlage auf die Heimreise

Die U 17-Juniorinnen des FC Ellwangen starteten mit dem Nachholspiel gegen TSV Armicitia Viernheim in die Rückrunde der Oberliga. In der Vorrunde hatten die Ellwangerinnen 1:2 gegen den TSV verloren, also wussten sie ungefähr was auf sie zu kommt – diesmal stand am Ende eine 0:4 (0:0)-Niederlage.

Das Spiel startete ausgeglichen und beide Mannschaften hatten gute Torchancen. Die Gastgeberinnen spielten druckvoll und erhöhten das Tempo, jedoch konnten die Ellwangerinnen alle Torchancen parieren. Gegen Ende der ersten Halbzeit konnten die Gäste selbst ein paar gute Spielzüge spielen und so dann auch einige Chancen herausspielen. Letztendlich ging es mit einem ausgeglichen 0:0 in der zweiten Halbzeit weiter, in die die Mädels vom FCE sehr gut gestartet sind.

Doch die Viernheimerinnen schossen in der 55. Minute durch einen Elfmeter das 1:0. Auch wenn die Gäste trotzdem weiter gut kämpften, konnten sie den TSV, der unbedingt ein weiteres Tor schießen wollte, nicht davon abhalten. So kam es in der 60. Minute zum 2:0. Dem FC Ellwangen fiel es nun schwer aus der eigenen Hälfte herauszukommen, was Viernheim ausnutzte und in der 64. Minute zum 3:0 erhöhte. Gegen Ende der Partie gaben die Ellwangerinnen nochmals alles und konnten auch nochmals Druck nach vorne ausüben, jedoch kamen sie nicht in die Nähe des Sechzehners der Heimmannschaft. Unglücklicherweise erzielte der TSV in der 74. Minute das 4:0.

Auch diese Woche mussten sich die Ellwangerinnen mit einer Niederlage auf die Heimreise machen. Nun heißt es Kraft tanken und sich auf die eigenen Stärken konzentrieren um an wichtige Punkte zu kommen. Nächste Woche steht ein Heimspiel gegen den TSV Tettnang an und die Mädels vom FC Ellwangen freuen sich auf jede Unterstützung. Das Spiel beginnt um 15.30 Uhr im Waldstadion Ellwangen.