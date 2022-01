Ellwangen mit 0:3-Heimniederlage gegen Tabellenführer

TSV Ellwangen: Chris Kopp, Florian Bruckmüller, Janos Schaller, Linus Liss, Lorenz Liss, Robin Vogel, Pius Maier, David Lohner, Jannis Hirschmiller, Julius Gaugler, Winfried Lingel, Tom Wenczel. Trainer: Martin Pfitzer. Das nächste Heimspiel findet am Samstag, 12. Februar 2022 wie gewohnt in der Rundsporthalle unter 2G+ und FFP2 Maskenpflicht statt.

Nach einer knappen Niederlage im Hinspiel in Karlsruhe stand nun das Rückspiel und somit auch das Heimspiel an, in dem der TSV Ellwangen erhoffte die Atmosphäre der Rundsporthalle zum Vorteil zu machen. Der SSC Karlsruhe kam mit 33 Punkten als deutlicher Tabellenführer der Volleyball-Regionalliga und natürlich auch als Favorit nach Ellwangen um vor rund 200 Zuschauern gegen den TSV (Platz 6 in der Tabelle) anzutreten – der TSV verlor mit 0:3 (20:25, 21:25, 10:25).

Der erste Satz verlief zum Anfang alles andere als gut für die Ellwanger, die in der Annahme in die Partie starten. Genauer gesagt war ein 0:7 Rückstand das Problem was den Ellwanger Trainer Martin Pfitzer direkt zu einer Auszeit zwang. Anschließend begann durch ein Fehlaufschlag der Gäste die Aufholjagd des TSV. Ein ausgeglichenes Spiel wurde den Zuschauern geboten bis schließlich der SSC beim Spielstand 17:20 eine Auszeit nahm. Die Karlsruher konnten dann einen Punktestand von 20:24 ausbauen und den ersten Satz auch für sich entscheiden.

Im zweiten Satz war der SSC auch wieder immer ein Stück voraus bis Ellwangen dann von 12:15 durch drei Punkte in Folge auf 15:15 gleichziehen konnte. Es blieb weiter ein Spiel auf Augenhöhe als beim 20:20 der SSC wieder zu einer Auszeit greifen musste. Beim Spielstand von 20:21 sorgte erst ein technisch fragwürdiges Zuspiel der Gäste beim Heimpublikum für Aufregung, der erste Schiedsrichter ließ den Ballwechsel jedoch weiterlaufen. Der gleiche Ballwechsel wurde dann wieder fragwürdig beendet nachdem der Zuspieler vom SSC kurz zum Handball wechselte und den Ball in das gegnerische Feld warf, auch hier wurde vom Schiedsgericht für die Gäste entschieden. Der Satz verlief weiter umkämpft und ging mit 21:25 an die Gäste.

Satz drei verlief ähnlich wie Satz eins und es kam wieder zu einem großen Rückstand. Die Heimmannschaft war nicht auf dem Level wie in den Sätzen zuvor und fand nicht mehr in einen Spielfluss. Nach Spielerwechseln bei Ellwangen auf den Positionen Zuspiel und Außenangriff konnte nochmals gepunktet werden aber am ende leider zu wenig und der Satz ging mit 10:25 an die Gäste aus Karlsruhe.