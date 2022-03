Ellwangen lädt zum letzten Tanz

Die Regionalliga-Volleyballer des TSV 1846 Ellwangen bitten den Tabellennachbarn der TG Bad Waldsee (7.) um 19 Uhr aufs Parkett der Rundsporthalle Ellwangen. Das Hinspiel ging mit 3:2 im Tie-Break an die Ellwanger. Nicht nur die erste Garde bestreitet das Saisonfinale.

Ein vollbepacktes Wochenende wartet auf die Volleyballer des TSV Ellwangen. Nicht nur die erste Garde der Ellwanger Ballsportler tritt am Samstag in der Rundsporthalle an. Die dritte Herrenmannschaft macht den Auftakt und empfängt zum Lokalkampf die TSG Abtsgmünd um elf Uhr. Die junge Truppe um Hans-Peter Krämer schafft souverän den Klassenerhalt. Der Aufsteiger rangiert auf einem respektablen dritten Platz in der A-Klasse Ost 2.

In Ellwangen zu Gast sein wird die VSG Kernen und der TSV Leinfelden – Gegner der Bezirksligaherren des TSV. Diese können, sofern alles glatt läuft, mit zwei Siegen für die Relegation in die Landesliga Süd. Nicht nur in der Liga, auch im Pokal haben sich die Herren 2 phänomenal geschlagen. Am 9. April steht das Team um Jonas Lingel im Final Four des Bezirkspokalfinale. Austragungsort erneut: Die Rundsporthalle in Ellwangen.

Diese wird kommenden Samstag prall gefüllt sein. „Ein volles Haus mit frenetischen Fans“, erwartet Abteilungsleiter Julius Gaugler. Dieser fiebert dem Saisonhighlight entgegen. Ein großartiges Volleyballwochenende und ein Fest soll es werden, so Gaugler. Man zelebriere eine hervorragende Saison. Der nicht für möglich gehaltene Klassenerhalt wurde bereits vor Wochen fix gemacht, darauf sind sie mächtig stolz beim TSV Ellwangen.

Trainer Martin Pfitzer richtet nochmals einen Appell an seine Mannschaft. „Die TG Bad Waldsee ist ein Gegner, auf den wir Acht geben müssen. Wir müssen den Kampf annehmen und alles reinhauen, um die Fans auf unsere Seite zu ziehen. Vor allem der Kampf und die Leidenschaft hat uns dorthin getragen, wo wir Ende dieser Saison stehen“, führt Pfitzer fort. Es soll ein gebührender Abschluss einer grandiosen Saison werden, den die üppig gefüllte Kulisse der Ellwanger Fans verfolgen. Ob nun Sieg oder Niederlage – getanzt wird in jedem Fall in der Ellwanger Rundsporthalle – bis es dann in die wohl verdiente Sommerpause geht.

Zwei Endspiele hintereinander stehen für die SG MADS Ostalb in der Volleyball-Regionalliga an.

Samstag SG MADS Ostalb – SV Fellbach 2: Am Samstagabend 19.30 Uhr in der Karl Weiland Halle treffen die Ostalbvolleyballer auf den punktgleichen Tabellennachbarn SV Fellbach 2. Die Gäste haben genauso wie das MADS Team bisher zehn Punkte, aber schon zwei Spiele mehr absolviert. Sollte die MADS Annahme wie im letzten Spiel funktionieren,stehen die Chancen für das Heimteam nicht schlecht.

Sonntag SG MADS Ostalb - BEG United: Gleich weiter gehts am Sonntag 15 Uhr wieder in der Weilandhalle. Mit dem Tabellenzweiten BEG United aus Emmendingen kommt eine ungemein abwehrstarke Mannschaft nach Aalen. Die Aussichten aktuell sehen sehr viel besser aus, da die MADS Spieler im Spielaufbau deutlich konstanter sind, als in der Vorrunde. Es ist also mit spektakulären Ballwechseln gegen diesen Gegner auf jeden Fall zu rechnen. Personell sieht die Lage bei den Aalenern nicht besonders gut aus. Von den drei Corona Fällen im Team fallen immer noch zwei aus. So werden wahrscheinlich nur sieben Spieler am Samstag auflaufen, die aber bisher alle topfit und total heiß auf die letzte vier Saisonspiele sind.