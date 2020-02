Ellwangen in akuter Abstiegsgefahr

Auch am Heimspieltag in Ellwangen haben die Oberligisten-Rollstuhlbasketballer der TSV-Rollers zwei Niederlagen kassieren müssen und befinden sich in akuter Abstiegsgefahr.

Die TSVler hatten sich als Schlusslicht gegen den Tabellenvorletzten, PSC Pforzheim, Siegchancen ausgerechnet. Die Rollers kamen gut ins Spiel und konnten zu Beginn des ersten Viertels mit 16:10 in Führung gehen. Doch bereits am Ende des ersten Viertels hatten die Pforzheimer dies wieder wett gemacht. Der PSC Pforzheim konnte dann mit ihrem schnellen treffsicheren Luca Holstein (4,5 Punkte-Spieler – Fußgänger im Sportrollstuhl ohne Behinderung) bis zur Halbzeit 30:40 davonziehen und bis zum Ende des Spiels sogar sehr deutlich mit 63:96 gewinnen.

Auch das zweite Spiel wurde mit der gleichen Startformation wie das erste Spiel begonnen: Fürst, Burgaz,K, Hopp, Arnold, Rettenmaier. Dieses Mal lagen die Ellwanger bis zur Halbzeit 24:33 zurück und verloren dann das Spiel ebenfalls deutlich mit 49:77. Trotz des reaktivierten Erwin Arnold gelang den TSV-Rollers auch am Heimspieltag somit kein Sieg und so sind die Ellwanger sind jetzt in akuter Abstiegsgefahr, nachdem sie erst letztes Jahr in die Oberliga Süd aufgestiegen waren. Bis zum Saisonende sind noch zwei Auswärtsspieltage mit je zwei Spielen in Augsburg und in Rummelsberg zu bestreiten.