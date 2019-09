Ellwangen im Nachspielzeitpech

Die Fußball-U 17-Mädchen des FC Ellwangen haben ihr Auftaktspiel in der Oberliga mit 1:2 (1:0) gegen den SV Eutingen verloren. Die Partie startete mit relativ ausgeglichenen Leistungen von beiden Mannschaften, jedoch gehörte die erste gefährliche Aktion den Schwarzwälderinnen aus Eutingen, die von der Ellwanger Abwehr im Strafraum aber geklärt wurde.

Danach drehte die U17 des FC Ellwangen auf und nach mehreren stark herausgespielten Chancen, erzielte Josi Wild in der 29. Minute mit einem grandiosen Schuss aus der Distanz das verdiente 1:0 für den FC Ellwangen. Davon beflügelt erspielte sich die Heimmannschaft weitere Chancen, die aber ungenutzt blieben.

In der zweiten Halbzeit wurde das Spiel von den Gästen aus Eutingen enorm intensiviert und dadurch entstanden mehrere umstrittene Situationen, die dementsprechend diskutiert wurden. Davon überrumpelt verlagerte sich das Spiel in die Hälfte der Ellwangerinnen, die bis zu der 74. Minute die Führung halten konnten. Aber durch ein Tor, das dem 1:0 ähnelte, wurde den Ostälblerinnen vorläufig die drei Punkte genommen. Danach ging das stark umkämpfte Spiel weiter, dem Lisa Rademacher zum Opfer fiel und verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste. Beide Mannschaften spielten mit vollem Einsatz weiter, aber in der Nachspielzeit fiel das, wegen Abseits verdächtige und umstrittene Tor, für den SV Eutingen und der FC Ellwangen musste sich mit einem knappen und unglücklichen 1:2 geschlagen geben.

Nun heißt es sich wieder zu sammeln und Kraft zu finden für das anstehende Pokalspiel am Mittwoch gegen den Bundesligisten aus Crailsheim.