Ellwangen gelingt erster Saisonsieg

Am zweiten Spieltag der Saison in der Fußball-Regionenliga waren die Frauen des FC Ellwangen zu Gast bei der SGM Dornstadt/Machtolsheim/Lonsee – und die Mannschaft von Trainer Wulf Saur gewann mit 3:0 (1:0).

Motiviert starteten beide Mannschaften ins Spiel, jedoch fand die Heimmannschaft vorerst besser in das Spiel. Aufgrund guter Abwehrleistung konnte ein früher Gegentreffer verhindert werden. Nach zirka zehn Minuten fand auch Ellwangen in das Spiel und kombinierte sich schöne Chancen heraus. In der 23. Minute setzte Lisa Rademacher die Torfrau unter Druck wodurch die Torfrau hektisch den Ball raus schlug. Der Ball landete bei Hannah Fetzer, die einen schönen Pass zu Jana Ebert spielte. Kapitänin Ebert verwandelte den Ball souverän zum 0:1 und brachte die Ellwangerinnen in Führung.

Nach der Halbzeit kam mit der Einwechslung von Nina Knödler nochmals frische Energie ins Spiel, die in der 48. Minute direkt genutzt wurde. Marion Grimmeisen marschierte gekonnt durch alle Gegner durch und schlug eine schöne Flanke auf den langen Pfosten, die Nina Knödler klasse zum 0:2 verwandelte. Mitte der zweiten Halbzeit agierten die Gegner nochmals stark auf das Ellwanger Tor, jedoch kamen sie an der gut stehenden Abwehr und Torfrau nicht vorbei. In der 63. Minute erhöhte Ebert durch einen schönen Fernschuss auf 0:3. Es konnte ein verdienter erster Saison-Sieg mit drei Punkten mit nach Hause genommen werden.