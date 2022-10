Ellwangen geht mit offenem Visier ins Heimspiel

Mit einem Punkt im Gepäck haben die Ellwanger Volleyballer die Heimreise von Freiburg angetreten. Außer dem Punktgewinn sah Trainer Martin Pfitzer ein ordentliches Spiel auf gutem Regionalliganiveau seiner Mannschaft, wenngleich er auf Linus Liss und Florian Bruckmüller verzichten musste. Hinzu kam noch die verletzungsbedingte Auswechslung in Satz zwei von Luke Schweizer. Ohne Ausreden geht es an diesem Samstag gegen Tabellenführer SG Heidelberg mit offenem Visier ins Heimspiel.

Mit zehn Punkten aus vier Spielen grüßt die SG Heidelberg von der Tabellenspitze. Mit einem Achtungserfolg gegen Drittligaabsteiger USC Konstanz untermauern die Heidelberger ihren Anspruch am Ende der Saison im oberen Drittel der Regionalliga Süd zu stehen. Dem möchten die Ellwanger ein ähnlich gutes Spiel wie gegen den FT Freiburg II entgegensetzen.

Linus Liss wird wieder zum Kader dazustoßen und auch Florian Bruckmüller wird unter der Woche ins Training einsteigen. Jedoch ist ein Einsatz noch fraglich. „Wir wollen einen guten Volleyball präsentieren“, so Trainer Martin Pfitzer zur Samstagspartie. Kampf und Leidenschaft fordert der Trainer von seiner Mannschaft ein. „Der Einsatz fordere ich von meiner Mannschaft – dass sie sich reinwirft, und dann wird man sehen. Es ist noch früh in der Saison und dort schwanken einige Mannschaften. Wenn wir mit breiter Brust vor eigenem Publikum auftreten, können wir die SG ärgern“, fügt Pfitzer an.

Um 19 Uhr wird angepfiffen und der TSV Ellwangen erwartet standesgemäß viele Zuschauer, die verfolgen werden, ob die Ellwanger einen Überraschungserfolg landen oder ob sich der Favorit in der Rundsporthalle durchsetzt.