Ellwangen geht als Sechster in die Winterpause

Knappe Auswärtsniederlage beim Rückrundenauftakt: Nach einer gelungenen Hinrunde ging es für die Volleyballer des TSV Ellwangen ins Breisgau zum ersten Spiel der Rückrunde in der Regionalliga gegen die zweite Mannschaft des FT 1844 Freiburg. Mit vier Stunden Fahrt in den Knochen, musste man sich in einem spannenden Spiel knapp im TieBreak geschlagen geben und verlor mit 3:2.

Gleich zu Beginn stellte sich heraus, dass es ein Spiel auf Augenhöhe werden würde, da die Freiburger Mannschaft personell stärker aufgestellt war als noch beim 3:0 Hinrunden Erfolg der Virngrundrecken. Auf Ellwanger Seite konnte man sich immer wieder durch eine starke Blockarbeit, gerade durch Jannis Hirschmiller und Linus Liss, auszeichnen. Den Freiburgern gelang es immer wieder die Angriffe der Ellwanger durch hervorragende Abwehrarbeit zu entschärfen. Somit kam es gleich im ersten Satz zu einem zwischenzeitlichen Spielstand von 19:19. In der entscheidenden Phase des ersten Satzes erarbeiteten sich die Freiburger eine Führung von 22:24 und hatten somit zwei Satzbälle. Beide Satzbälle wurden von den Ellwangern entschärft und das neu gewonnene Momentum konnte genutzt werden, um den Satz letztendlich zu drehen. Somit konnten die Ellwanger den ersten Satz mit 28:26 für sich entscheiden.

Mit diesem Aufwind spielte der TSV befreit auf, wodurch man eine zwischenzeitliche Führung von 16:11 verbuchen konnte. Die Freiburger kämpften sich mit druckvollen Aufschlägen zurück ins Spiel, bis die Ellwanger mit 21:22 zurücklagen. Durch ungenaue Annahmen war es Zuspieler Robin Vogel nicht möglich sein gesamtes Repertoire an Angreifern einzusetzen, wodurch man den Satz mit 23:25 abgeben musste.

Ein ähnliches Bild zeichnete sich in Satz drei ab. Die Ellwanger erlangten zu Beginn des Satzes viele Punkte durch ein erfolgreiches Block-Feldabwehrverhalten, wodurch sich ein Spielstand von 17:14 ergab. Jedoch gelang es den Freiburgern mit einer Serie von druckvollen Aufschlägen die Ellwanger Annahme in Schwierigkeiten zu bringen, weshalb kaum noch ein gelungener Spielaufbau zustande kam. Damit war der Satz gedreht und die Ellwanger konnten den Vorsprung bis zum Ende des Satzes nicht mehr aufholen, weshalb man auch diesen Satz mit 23:25 verlor.

In Satz vier starteten die Ellwanger dominant und man konnte sich schnell eine Führung von 13:5 erspielen. Mit Hilfe von einer wieder erstarkten Annahme, einer aufmerksamen Feldabwehr und der Minimierung von Eigenfehlern über den kompletten Satz hinweg war es dem TSV möglich die Freiburger zu keinem Zeitpunkt rankommen zu lassen und den Satz souverän mit 25:16 zu gewinnen.

Im entscheidenden fünften Satz erwischten die Freiburger den besseren Start und hatten somit in einem sonst ausgeglichenen Satz die Nase am Ende knapp vorn, so dass der Satz mit 13:15 endete.

Trotz der knappen Niederlagen können die Ellwanger Volleyballer einen Punkt verbuchen, womit man mit insgesamt 15 Punkten und einem sechsten Platz in der Tabelle in die Winterpause geht.