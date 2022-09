Ellwangen feiert 8:1-Kantersieg gegen Rosenberg

Die SGM Tannhausen/Stödtlen hat erstmals in dieser Saison die Punkte geteilt. Der Ausgleichstreffer von Bopfingen fiel in der Nachspielzeit. Einen 8:1-Kantersieg feierte Ellwangen gegen Rosenberg. Wasseralfingen verlor mit 0:1 gegen Kirchheim/Dirgenheim.

Ellwangen – Rosenberg 8:1 (3:0). Tore: 1:0 F. Selimi (9.), 2:0, 3:0 E. Efendi (12., 17. FE), 4:0 M. Stade (53.), 4:1 D. Hirschle (55.), 5:1, 7:1 G. Aliu (57., 80.), 6:1 A. Colletti (61.), 8:1 M. Wiedemann (84.). Diel Ellwanger feierten gegen Rosenberg einen Kantersieg.

SG Eigenzell-Ellenberg – Adelmannsfelden 1:2 (0:0). Tore: 0:1 A. Boll (47.), 0:2 A. Helwer (71.), 1:2 D. Gaugler (78.). Reserven: 0:0. Adelmannsfelden ging kurz nach der Pause mit 1:0 in Führung. 19 Minuten vor dem Ende glichen die Gastgeber aus, ehe Adelmansfelden ein paar Minuten später erneut zuschlug.

SGM Union Wasseralfingen - Kirchh./Dirgenh. 0:1 (0:1). Tor: Adrian Jans (36.). Die Gäste erzielten das Tor des Tages ein paar Minuten vor der Halbzeit.

Hüttlingen - SSV Aalen 1:2 (0:1). Tore: keine Angabe. Bes. Vork.: Gelb Rote Karte SSV (90+2.). Der SSV Aalen setzte sich knapp mit 2:1 beim Tabellenzweiten TSV Hüttlingen durch.

Kerkingen – Zöbingen 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Ch. Leib (3.), 2:0 L. Bühlmeyer (68.). Reserven: 2:1. Kerkingen ging früh in der Partie mit 1:0 in Führung. Mitte der zweiten Halbzeit machten die Hausherren mit dem 2:0 alles klar und sicherten sich die drei Punkte.

SGM Tannhausen/Stödtlen – Bopfingen 1:1 (0:0). Tore: 1:0 M. Wille (84.), 1:1 A. Ocker (90.). Reserven: 0:0. Die Zuschauer in Tannhausen mussten lange auf Tore warten - doch sie fielen. Die SGM ging in der 84. Minute mit 1:0 in Führung. Doch den Schlusspunkt setzten die Gäste mit dem 1:1-Ausgleichstreffer. Es war der erste Punktverlust für die SGM.

Röhlingen – Pfahlheim 1:1 (0:0). Tore: M. Mack (86.), 1:1 J. Brendle (90+2.). Reserven: 1:2. Auch in Röhlingen fielen beide Treffer spät In der 86. Minute gingen die Gäste mit 1:0 in Führung. Röhlingen glich in der zweiten Minute der Nachspielzeit noch aus.

Schrezheim – Westhausen 1:1 (0:0). Tore: 0:1 T. Köhler (68.), 1:1 C. Korkmaz (90+4.). Reserven: 3:0. Der Gast aus Westhausen konnte in der 68. Minute das 1:0 bejubeln. Die drei Punkte schienen bereits gesichert, doch Schrezheim traf in der vierten Minute der Nachspielzeit zum 1:1.