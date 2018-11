Ellwangen: Druckvoll am Werk

Die erste Herrenmannschaft des TSV Ellwangen gastierte beim SV Fellbach 4 – und gewann am Ende mit 3:1. Trainer Jürgen Schwenk hatte im Vorfeld mit zahlreichen Absagen zu kämpfen, so dass kurzfristig Markus Hoffmann reaktiviert werden musste und mit Pius Maier und Lorenz Liss gerade mal zwei U 18 Spieler auf der Bank saßen.

Ellwangen begann im ersten Satz sehr konzentriert und konnte vor allem über druckvolles Aufschlagspiel die Fellbacher Annahme früh unter Druck setzen. In der Folge waren häufig die Angriffe der Gastgeber fehlerhaft oder fanden in einem gut positionierten Ellwanger Block ein unüberwindliches Hindernis. Mit 25:15 ging der erste Satz rasch an den TSV. Nahezu mühelos marschierten die Virngrundrecken durch den zweiten Satz, der nach nur 19 Minuten mit 25:11 eingefahren werden konnte.

Überraschender Rückstand

Wer gedacht hatte, dass dies nun zu einem leichten Kantersieg führen sollte, sah sich getäuscht. Eine Aufschlagserie brachte einen überraschenden 0:8-Rückstand. Die Entscheidung des Ellwanger Trainers, dem angeschlagenen und erkälteten Chris Kopp im dritten Satz eine Pause zu gönnen erwies sich offensichtlich als zu riskant. Mit neuem Selbstbewusstsein gingen die Fellbacher zu Werke und diktierten von nun an das Spiel. Beim Stande von 9:20 brachte der Ellwanger Trainer mit Pius Maier seinen talentierten Nachwuchszuspieler, der sich sogleich mit zwei gelungenen Aufsteigern gut in Spiel einbrachte. In der Folge konnte zwar der TSV das Spiel wieder offener gestalten, aber der Satz ging mit 25:17 an die Gastgeber.

Nach dem erneuten Seitenwechsel brachte der Ellwanger Coach wieder seine Stammformation aufs Feld und die Pause tat den reaktivierten Spielern offensichtlich gut. Vor allem Tom Wenczel und Lenard Schwenk waren wieder mit druckvollen Aufschlägen am Werke und auch die Mittelblocker Michi Mahler und Simon Ziegler brachten die Gastgeber ein ums andere Mal zum Verzweifeln. Immer wieder zwangen sie die Fellbacher Angreifer zu fehlerhaften Aktionen und ein müheloser 25:13-Satzerfolg brachte letzten Endes einen verdienten 3:1-Sieg.