Ellwangen demontiert Crailsheim mit 17:1

Was für eine Reaktion. Die Landesliga-Fußballerinnen des FC Ellwangen besiegten das Schlusslicht aus Crailsheim mit 17:1 (7:0).

Nach zuletzt zwei ärgerlichen Niederlagen hatte sich Ellwangen gegen Schlusslicht Crailsheim drei Punkte als Ziel auf die Fahne geschrieben. Entsprechend konzentriert ging die Elf von Trainerin Katja Illenberger in die Partie und führte bereits nach sechs Minuten mit 2:0. Durch schöne Spielzüge erzielten die FCE-Frauen Tor um Tor, zeigten defensiv aber auch dennoch Nachlässigkeiten. So parierte FCE-Torfrau Dorentina Preniqi zwar einen zuvor verschuldeten Elfmeter, musste in der 72. Minute dennoch den Ehrentreffer der Gastgeberinnen hinnehmen. Ricarda Flämig erzielte beim Kantersieg der Ellwanger mit sieben Treffern die meisten an diesem Tage.