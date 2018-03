Ellenberg winken weitere Siege

Zwei Spiele, zwei Möglichkeiten auf Siege. Gewinnen können die Frauenfußballerinnen des VfB Ellenberg in diesem Jahr bisher bekanntermaßen. In der Regionenliga spielt die Mannschaft von Trainer Angelo Gandolfo an diesem Samstag um 15 Uhr gegen den TSV Albeck, am Ostermontag um 11 Uhr geht es zum 1. FC Stern Mögglingen.

Nach zwei Siegen in Folge dürfte das Selbstbewusstsein des Aufstiegskandidaten weiter gewachsen sein. Die Partie gegen die Albeckerinnen ist die schwerere von beiden Aufgaben am Osterwochenende. Der TSV reist mit einem 6:0 im Rücken an. Beim Tabelletzten Mögglingen stehen sie Chancen auf einen Erfolg noch besser.