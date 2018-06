Elks verlieren heißen Schlagabtausch

Im Topspiel der Baseball-Verbandsliga haben die Ellwanger Virngrund Elks in einem hochklassigem Spiel gegen Tabellenführer Neuenburg Atomics in der Verlängerung im 10. Inning mit 6:8 verloren.

Mit viel Selbstvertrauen gingen die Elks in diese Begegnung, obwohl der Tabellenführer Neuenburg bisher alle Begegnungen gewonnen hatte. Die Verteidigung der Elks wurde wieder angeführt von Starting-Pitcher Alexander Wanzek. Diese Begegnung konnte man in zwei Hälften zerteilen: In den ersten sieben Innings dominierten die Verteidigungen mit teilweise knappen Spielzügen die Partie. Im dritten Inning gelang den Elks ein seltener Double-Play-Spielzug von René Armbruster.

Nur im 2. Inning konnte Neuenburg genügend Druck ausüben um einen Punkt zu erzielen. Aber auch Neuenburg hat durch seine herausragende Verteidigung den Elks nichts zugelassen. Nur im dritten Inning gelang der Angriffsreihe der Elks zwei Punkte auf das Scoreboard zu bringen. So gingen die Elks mit einer knappen 2:1-Führung ins achte Inning.

Hier begann die zweite Hälfte des Spiels, bei der die Offensive beider Mannschaften das Spiel übernahm. Mit vier Hits gelang es den Atomics den Elks drei Punkte abzuringen. Doch mit einem spektakulären Comeback konnten die Elks die Führung zurückerobern.

Zuerst kamen Clemens Eitel und Johannes Jakob per Walk auf Base, danach schlug Johannes Schäffler einen Ball über den Zaun mit einem Drei-Punkte-Homerun zur 5:4-Führung. Nun hieß es nur noch drei Outs zum Sieg. Hier übernahm Tim Hunke den Mound von Alexander Wanzek, doch Ellwangen verpasste die Chance, den Lohn seiner Arbeit einzufahren. Anstatt das letzte Aus zu machen, konnte Neuenburg zwei weitere Punkte erzielen. Doch Ellwangen steckte nicht auf.

Mit Simon Baur gelang der Ausgleich und der Winning Run stand schon an der zweiten Base. Doch Neuenburg konnte sich in die Verlängerung beim Stand von 6:6 retten. In der Verlängerung hatte die Elks-Verteidigung wieder die Chance, den Atomics keinen Punkt zuzulassen, doch bei zwei Outs und zwei Runner auf Base gelang nicht das dritte Aus sondern zwei Punkte für Neuenburg.

Elks können nicht mehr kontern

Ellwangen gelang es zwar noch im Gegenzug zwei Runner auf Base zu bringen, aber nicht mehr zu punkten. So ging dieses spannende Spiel zu Ungunsten der Elks mit 6:8 verloren. Die Zuschauer waren dennoch zufrieden mit diesem Spiel Bester Schlagmann für die Elks war Youngster René Armbruster mit drei Singles und einem Double bei fünf Schlagversuchen. Am 24. Juni um 15 Uhr geht die Saison weiter zuhause gegen die Mannheim Tornados. (awa)