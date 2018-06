Elks siegen in Ulm

In der Baseball-Landesliga haben sich die Virngrud Elks beim Tabellenführer Ulm Falcons mit 13:8 durchgesetzt.

Zu Anfang der Partie hatte der Ulmer Pitcher die Schlagreihe der Virngrund Elks unter Kontrolle. So gelang Ellwangen in den ersten drei Innings gerade ein magerer Punkt. Die Ulmer dagegen setzten den Ellwanger Starting-Pitcher Johannes Jakob stark unter Druck und führten nach dem dritten Inning mit 4:1 Runs. Erst im vierten Durchgang waren die Elks in der Lage, Druck auf die Ulmer Verteidigung auszuüben.

Mit aggressivem Laufspiel und Nutzung der Ulmer Ungenauigkeiten gelangen den Elks drei Runs zum 4:4. Nun war es eine Partie auf Augenhöhe, in den folgenden beiden Innings ließen beide Verteidigungen keine Punkte mehr zu.

Insbesondere Clemens Eitel konnte als Centerfielder mit drei stark gefangenen Flyballs die Elks im Spiel halten. Erst gegen Ende des sechsten Innings konnte Ulm zwei weitere Punkte einfahren. Der eingewechselte Pitcher Alexander Wanzek konnte Ulm stoppen, aber Ulm führte bereits 6:4.

Den Elks drohte die Partie aus den Händen zu gleiten, aber klare Worte auf der Mannschaftsbank zum siebten Inning sorgten dafür, dass die Elks hochkonzentriert den neuen Pitcher der Falcons unter Druck setzten. Mit drei Walks und drei Hits gelangen gleich vier Zähler. Ab hier begann der Sahnetag des Johannes Jakob: In den letzten drei Schlagchancen gelangen ihm drei Hits mit zweri Doubles und fünf RBIs. Jakob war damit der erfolgreichste Schlagmann der Elks.

Den Ulmern gelang anschließend fast nichts mehr, so dass die Ellwanger mit 8:6 führten. Im achten Inning machten beide Teams je zwei Runs zum 10:8. Im finalen Inning machten die Elks mit drei weiteren Punkten den Deckel drauf: Justin Heyne ließ als Closing Pitcher keine weiteren Runs der Ulmer zu und so konnte der dritte Sieg in Folge eingefahren werden - 8:13.

Am Sonntag (15 Uhr) ist der neue Tabellenführer Stuttgart Reds auf dem Ellwanger Hartplatz zu Gast.

TSV: Wanzek, Eitel, Jakob, Heyne, Rodriguez, Handschuh, Eppler, Hunke, Guthardt, Schmidt.