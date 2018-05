ELKS nach Krimi eine Runde weiter

Eine Partie auf Augenhöhe gegen die Freiburg Knights haben die Ellwanger Virngrund Elks erst im letzten Inning mit 9:8 zu ihren Gunsten entschieden und sind damit eine Pokalrunde weiter.

In den ersten fünf Innings gelang den Elks im dritten Durchgang ein Run zum 1:1. Im vierten Inning legten die Knights einen Punkt nach, bevor mit Tim Hunke als Werfer bei „Bases loaded“ der Elks-Verteidigung das wichtige dritte „Aus“ gelang. Im fünften Inning bauten die Freiburger ihre Führung zum 4:1 aus, doch darauf hin legten René Armbruster und Tim Hunke mit Doubles und Sardar Hakim zwei Punkte zum 5:5 drauf. Die Breisgauer legten mit vier Hits und einem Punkt im siebten Abschnitt wieder vor, bevor die Elks Nervenstärke bewiesen. Justin Heyne löste Tim Hunke auf dem Werferhügel ab als das wichtigste Play des Spieles geschah: Bei geladenen Bases und einem Aus gelang Tim Hunke, Manuel de Wit und René Armbruster ein „Double Play“. Mit diesem Elan gelang den Elks erstmals die Führung. Nun war Freiburg unter Zugzwang und mit druckvollen Schlägen brachten sie die Ellwanger erneut in Schwierigkeiten. Sardar Hakim und Emil Behr schlugen sich zur ersten Base; ein Zwei-Punkte-Double von Johannes Jakob und ein punkteträchtiger Basehit von Alexander Wanzek verhalfen den Elks zum 9:8-Sieg. Am Donnerstag treffen die Elks in der nächsten Pokalrunde (15 Uhr) auf Nagold Mohawks.