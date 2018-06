Elks erwarten Tabellenführer

Am kommenden Sonntag wollen die Baseballer des TSV Ellwangen erneut einen Titelaspiranten in der Baseball-Landesliga erschrecken. Nachdem in den vergangenen zwei Partien sowohl die Aufsteiger der Aalen Strikers auf Abstand gehalten wurden, konnte man auch mit einem deutlichen Sieg die Ulm Falcons von der Tabellenspitze stoßen. Dadurch rückten die Stuttgart Reds auf den ersten Platz. Ob sie ihn behalten, entscheidet sich am Sonntag im Ellwanger Waldstadion (Hartplatz) ab 15 Uhr.