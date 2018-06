Mit den Gammertingen Royals war der Zweitplatzierte der Baseball-Verbandsliga zu Gast im Waldstadion. Mit einer guten Team Leistung gewannen die Virngrund Elks des TSV Ellwangen mit 8:5.

Die Elks waren im ersten Inning noch nicht richtig wach in der Verteidigung. Zu einfach gelangen den Royals zwei Punkte. Im Angriff dagegen waren die Elks dafür hellwach. Mit einem Single von Emil Behr, einem RBI Triple von Sardar Hakim und einem RBI Single von Johannes Jakob, machten sie den verschlafenden Start wieder wett zum 2:2. Im zweiten Inning schickte Elks Pitcher Alexander Wanzek gleich alle drei Gammertinger Schlagleute mit Strikeout zurück auf die Bank.

Danach erarbeitete sich Ellwangen im Angriff mit klugen Schlägen eine 4:2-Führung. Die Runner Tomas Rodriguez und Rene Armbruster wurden von ihrem Team durch einen sacrafice Hit von Simon Baur, einem sacrafice Fly von Behr und einem RBI Double von Hakim nach Hause geschlagen. Gammertingen wollte darauf mit aggressivem Baserunning die Elks unter Druck setzten, doch Catcher Behr hatte die Royals immer mehr unter Kontrolle und konnte seinen ersten von zwei Läufern im Spiel auswerfen. Erst im siebten Inning waren die Royals in der Lage der Elks-Verteidigung einen Punkt abzuringen. Die Elks bauten aber in der Zwischenzeit durch einen weiten Homerun von Johannes Schäffler im dritten Inning zur 5:2 Führung aus. Im sechsten Inning glänzte nochmals die Offensive von Ellwangen mit einem Single von Hakim, einem weiten RBI Double von Jakob und ein RBI Triple von Schäffler zum sicheren 8:2. Gammertingen konnte nur noch Ergebniskosmetik betreiben. Nachwuchs-Pitcher Tim Hunke brachte den Sieg der Elks in sichere Tücher, da auch er sich auf seine Hintermannschaft verlassen konnte.

An diesem Sonntag kommt die Bundesliga-Reserve der Neuenburg Atomics nach Ellwangen. Sie dominieren bis jetzt die Liga. Um 15 Uhr wird dann die Heimstärke der Elks auf das Härteste geprüft. (awa)