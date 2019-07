Elks behalten kühlen Kopf in Freiburg

Am vergangenen Sonntag sind die Baseballer der Ellwanger Virngrund Elks in Freiburg zu Gast gewesen. Dort feierten die Elks einen 14:0-Erfolg über die Freiburg Knights.

Am heißesten Tag des Jahres ist es wohl völlig verständlich eisschlürfend im Schatten an einem Badesee den Tag zu verbringen - nicht so die Elks. Auf dem Programm stand das weiteste Auswärtsspiel der Saison bei den Freiburg Knights. Bei 36 Grad im Schatten standen elf hoch motivierte Ellwanger Elks auf dem Platz im Breisgau. Von Anfang an bestimmten die Ellwanger Baseballer die Schlagzahl.

Mit Jonathan Conzelmann im ersten und mit Leopold Behr und Bernd Schmidt im zweiten Inning gingen die Elks mit 3:0 in Führung. In der Verteidigung warf Emil Behr in seinen sechs Innings einen zwei Hit Shut Out und ließ, mit Hilfe seines Teams, den Knights keine Chance zum Punkten. Nach einen schnellen dritten Inning erhöhte Ellwangen den Druck im vierten Inning. Mit Alexander Wanzek, Emil Behr, Konstantin Schiele und Jonathan Conzelmann erhöhten die Elks die Führung zum 7:0 und erzwangen einen Pitcher-Wechsel bei Freiburg. Doch Ellwangen punktete weiter. Mit zwei Punkten im fünften und fünf Punkte im sechsten Inning zum 14:0. Im 7. Inning übernahm Johannes Jakob den Werferhügel und hielt die Weste sauber. So gewannen die Elks vorzeitig souverän mit 14:0. Am 7. Juli sind die Elks zu Gast bei den Tübingen Hawks, bei hoffentlich angenehmeren Temperaturen.