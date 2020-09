Elfmeter-Remis im Derby

Bei bestem Fußballwetter und vor einer angemessenen Derby-Kulisse zeigten die Gastgeber vom SV Neresheim gegen den Aufsteiger SV Waldhausen von Beginn an, den großen Rückstand in der Tabelle der Landesliga verkürzen zu wollen – am Ende stand ein 1:1 (0:0)-Remis. Die Neresheimer attackierten früher als in den bisherigen Partie und ließen somit die Gäste in der ersten Halbzeit zu keiner Phase ins Spiel kommen. Immer wieder wurden die Gäste zu langen Bällen gezwungen die für die SVN-Hintermannschaft keinerlei Probleme darstellten. Das Neresheimer Spiel hingegen war recht ansehnlich. Mit einer gewissen Ruhe und Ballsicherheit dominierte man die Partie im ersten Durchgang.

Mit viel Ballbesitz hatten die Hausherren das Spielgeschehen im Griff, schafften es allerdings nicht Kapital aus der deutlichen Feldüberlegenheit zu schlagen. Denis Werner scheiterte einmal am glänzend reagierenden Gästetorwart der dessen Schuss aus spitzem Winkel mithilfe des Pfostens soeben noch zum Eckball klären konnte. Und Mayer kam nach schöner Kombination über Werner und Pfeifer im Strafraum zum Abschluss, traf den Ball jedoch nicht richtig. So ergab sich in der ersten Halbzeit ein Spiel mit wenigen klaren Tormöglichkeiten, vielen Standards für die Hausherren die allesamt nichts einbrachten und völlig harmlosen Gästen die SVN-Torhüter Samy Aubele in der ersten Halbzeit kein einziges Mal forderten. Der zweite Durchgang war dann etwas zerfahrener. Der SVN legte nicht mehr die Ballsicherheit und Ruhe der ersten 45 Minuten an den Tag und leistete sich nun auch mehr Ballverluste. Durch die Verletzungen von Thorben Joos und Sven Lukina musste Trainer Manfred Raab zudem verletzungsbedingt die halbe Viererkette in der zweiten Halbzeit austauschen, worunter die Ordnung und Ruhe im Neresheimer Spiel zudem etwass litt. Durch die Hereinnahme von Kevin Mayer konnten die Gäste dann auch erstmals so etwas wie Torgefahr heraufbeschwören. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld verlängerte er den Ball per Kopf, Aubele konnte den Ball nur noch vorne abklatschen doch Mayer bekam den Ball nicht richtig gedrückt und köpfte deutlich drüber.

Neresheim blieb auch im zweiten Durchgang die spielerisch etwas bessere Mannschaft aber die Durchschlagskraft im letzten Drittel ließ doch zu wünschen übrig, sodass sich trotz zahlreicher weiteren Eckstöße gefühlt die Partie schon auf 0:0 einpendelte. Doch wie so oft, war es eine Einzelaktion von Denis Werner, die den SVN doch noch auf die Siegerstraße führen sollte. Nach einem Dribbling auf der rechten Seite konnte er im Strafraum nur noch mit einem Foul gestoppt werden. Mayer verwandelte den fälligen Strafstoß sicher und der erste Saisonsieg für Neresheim war zum Greifen nah. Doch drei Minuten vor Ende der Partie kam es doch noch anders. Nach einem langen Ball behauptete sich Kevin Mayer gegen zwei Gegenspieler, drang in den Strafraum ein und konnte ebenfalls nur noch mit einem Foul gestoppt werden. Hasenmaier trat an und verwandelte kurz vor Schluss zum 1:1-Ausgleich. „Insgesamt ist der Punkt für den SVN nach dem Saisonstart und nach diesem Spielverlauf sicher zu wenig. Man war über das gesamte Spiel betrachtet die fußballerisch bessere Mannschaft doch schaffte, es nicht die späte Führung über die Ziellinie zu transportieren“, heißt es von Seiten des SVN. Somit warten die Männer von Raab weiterhin auf den ersten Saisonsieg. Waldhausen gab zwar die ersten Punkte der Saison ab, bleibt jedoch weiterhin ungeschlagen.