Elfjähriger in Winnenden vermisst

Umdenken bei Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne): Vor zwei Wochen noch hatte er sich sehr skeptisch zu mobilen Raumluftfiltern in Klassenzimmern geäußert. Diese seien nicht „das Ei des Kolumbus“. Nun sollen Kommunen Geld vom Land bekommen, wenn sie solche Geräte anschaffen.

„Das Virus hält uns weiter in Alarmbereitschaft: Die Delta-Variante ist leider deutlich ansteckender und verbreitet sich dadurch schneller“, erklärte Kretschmann am Montag in Stuttgart.