Elf Reihenhäuser entstehen im Pelzwasen bis Ende 2022

Vor rund elf Monaten hat die Wohnungsbau Aalen GmbH nach dem Abriss der Martinskirche im Pelzwasen mit der Bebauung des rund 6 500 m² großen Areals begonnen. Inzwischen stehen die Rohbauten der fünf Mehrfamilienhäuser, in denen insgesamt 35 Wohnungen in Holz-Hybridbauweise entstehen. Neun Einheiten davon sind geförderte Wohnungen. Nun wurde mit einem Spatenstich der Beginn des zweiten Bauabschnitts markiert. Elf Reihenhäuser werden an der Talkante zum Taufbach hin gebaut.

Ende 2022 sollen alle 46 Wohneinheiten dann bezogen sein. Beate Kayser von Kayser Architekten erläuterte den weiteren Baufortschritt. In den kommenden drei Monaten soll der Rohbau der in Zweier-, Dreier- und Sechsergruppen angeordneten Wohneinheiten erledigt werden. „Danach wird die Erschließungsstraße hergestellt, mit der auch die fünf Mehrfamilienhäuser erschlossen werden“, sagte Beate Kayser. Die Mehrfamilienhäuser sowie die Reihenhäuser sollen 2022 bezugsfertig sein.