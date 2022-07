Elf neue Gesellen fürs Bauhandwerk

Bei der diesjährigen praktischen Gesellenprüfung im Bauhandwerk mussten elf Auszubildende im Bildungszentrum Bau in Aalen unter Leitung des Prüfungsvorsitzenden Steffen Fuchs ihr handwerkliches Geschick beweisen. Bevor es an die praktische Umsetzung der vorgegebenen Maurer- und Stahlbetonbauer-Arbeiten ging, wurde vorab geprüft, ob die Azubis die hierzu notwendigen Arbeitsschritte selbständig planen und ausführen können. Nach dieser erfolgten Arbeitsvorbereitung ging es an die praktischen Prüfungsaufgaben. Es waren nicht nur die tropischen Temperaturen, die den jungen Handwerkern den Schweiß auf die Stirn trieb, sondern auch die sportlich bemessenen Zeitvorgaben der jeweiligen Aufgaben. Der Lohn der Mühe war am Ende die bestandene Gesellenprüfung, mit der die dreijährige Ausbildung endet. Die Prüfung bestanden haben sechs Maurer, drei Hochbaufacharbeiter und zwei Betonbauer.