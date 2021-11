Elf Covid-Patienten liegen im Ostalbkreis auf den Intensivstationen

Zwar hat der Ostalbkreis am Freitag mit 315 deutlich weniger Neuinfektionen als am Vortag (661). Die Zahl der Gesamtfälle erhöht sich damit auf 25.138. Dennoch bleibt die Sieben-Tage-Inzidenz auf einem alarmierend hohen Niveau.

Innerhalb einer Woche und pro 100.000 Einwohner haben sich 667,2 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt. Im selben Zeitraum waren es im gesamten Kreisgebiet 2097 Fälle, die das Landesgesundheitsamt im aktuellen Lagebericht darstellt. Zum Vergleich: Des Landes-Inzidenzwert liegt aktuell bei 505,9.

Die Behörde berichtet zudem von einem weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus. 455 Menschen starben seit Ausbruch der Pandemie im Kreis, 54 Fälle sind landesweit hinzugekommen. 11.672 Tote zählt Baden-Württemberg, die an oder mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben sind.

Den höchsten Anstieg zeigt die Stadt Schwäbisch Gmünd (Stand Donnerstag), so die Datenlage laut Landratsamt. 77 Fälle kamen hier hinzu, derzeit sind 765 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert. In der Kreisstadt Aalen sind es 707 Fälle (+19). Mit allen Städten und Gemeinden kommt der Ostalbkreis auf 3586 aktive Fälle, das sind 167 mehr als noch am Vortag. Alle weiteren Fälle entnehmen Sie der interaktiven Karte.

Die sogenannte Hospitalisierungsrate, die beispielsweise über die Maßnahmen entscheidet, liegt aktuell bei 6,2. Seit Dienstag gilt daher in Baden-Württemberg Alarmstufe II. In den Kliniken Ostalb müssen laut Intensivregister elf Covid-Patienten intensivmedizinisch betreut und davon zwei beatmet werden. Sechs Betten sind auf den Stationen für Erwachsene noch frei.