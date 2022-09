„Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten“ werden

Das Elektro Technologie Zentrum (etz) bietet demnächst den Grundkurs „Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten – Industrie oder branchenübergreifend“ an. Der Kurs ist geeignet für alle, die keine ausgebildeten Elektrofachkräfte sind, die aber einfache Arbeiten an elektrischen Betriebsmitteln vornehmen wollen, heißt es in einer Ankündigung. Sie werden umfassend auf die Gefahrenquellen beim Umgang mit elektrischem Strom hingewiesen und wissen, welche Maßnahmen bei Stromunfällen einzuleiten sind. Ein Abschlusstest gewährleistet, dass die Absolventen als Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten gemäß den Vorschriften der Berufsgenossenschaft (DGUV Vorschrift 3 / DGUV-G 303-001) anerkannt sind. Voraussetzung ist eine abgeschlossene Berufsausbildung. Der Kurs läuft in Vollzeit von Montag, 17. Oktober, bis Freitag, 28. Oktober. Nähere Informationen und die Anmeldung beim etz Aalen, Telefon 07361/88 09 457 und unter www.etz-aalen.de.