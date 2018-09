Für alle, die einfache Arbeiten an Elektrik erledigen wollen, aber keine ausgebildeten Elektrofachkräfte sind, bietet das Elektro-Technologiezentrum Kurse an: in Vollzeit vom 17. bis 28. September, in Teilzeit vom 28. bis 27. Oktober.

Weitere Infos gibt es unter 07361 / 88 09 457 und unter www.etz-aalen.de.