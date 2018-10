Elektrifizierung: Brenzbahn wird heraufgestuft

Frohe Kunde aus dem Stuttgarter Verkehrsministerium: Die klare Stellungnahme der Bürgermeister sowie von Aalens OB Thilo Rentschler in Namen des Wirtschaftsraums „Aalen Plus“ vom 3. Mai hat ihr Ziel erreicht. Die Brenzbahn zwischen Aalen und Ulm wird wie drei andere Strecken im Elektrifizierungskonzept heraufgestuft. Sie wird nun als vordringliche Maßnahme geführt.

„Die von uns vorgebrachten Argumente zeigten Wirkung. Die Brenzbahn, entlang der sich wie an einer Perlenschnur Weltmarktführer reihen, muss leistungsfähiger werden. Neben der Elektrifizierung steht der zweigleisige Ausbau auf der Liste der Forderungen“, sagte OB Rentschler zu der Entscheidung aus Stuttgart. Der Aalener Oberbürgermeister und seine elf Bürgermeisterkollegen der angrenzenden Kommunen hatten Verkehrsminister Winfried Hermann darauf hingewiesen, dass der wirtschaftsstarke Raum „Aalen Plus“ einen leistungsfähigen und nachhaltigen Umweltverbund mit starkem schienengebundenem ÖPNV benötige. „Die Schiene ist wichtiger Teil unseres Mobilitätskonzepts. Als stark wachsende Stadt und mit prosperierenden Wirtschaftsunternehmen und daraus resultierender steigender Anzahl von Einpendlern ist eine funktionierende Brenzbahn unerlässlich für weiteres Wachstum“, sagte Rentschler. Er hofft, dass die Bundesregierung nun rasch das bereits angekündigte Sonderprogramm zur Elektrifizierung einführt. Rentschler: „Für die integrierte Stadtentwicklung Aalens ist eine elektrifizierte und zweigleisig befahrbare Brenzbahn wichtiger Baustein“, sagte Rentschler.

Druck in Sachen Brenzbahn macht inzwischen auch die SPD-Bundestagsabgeordnete Leni Breymaier. „Es war gut, dass wir durch den Zusammenhalt und den Druck in der Region auf dem Weg zu einer Elektrifizierung der Brenzbahn ein Stück weitergekommen sind. Im Koalitionsvertrag wurde mit der Union verabredet, mehr Finanzmittel für die Elektrifizierung der Schiene bereitzustellen. Ich erwarte, dass Verkehrsminister Scheuer liefert“, so Breymaier. Sie habe sich in der Vergangenheit schriftlich an den Bundesverkehrsminister gewandt und werde weiter vorstellig, um zügig Klarheit über die Finanzierung zu bekommen. Es sei im Interesse von Land und Bund, möglichst flott voranzukommen. Das Bundesverkehrsministerium müsse die Finanzmittel für die Schiene priorisieren, um möglichst viele Projekte verwirklichen zu können. „Dafür werde ich mich weiter mit Nachdruck einsetzen“, so Breymaier.