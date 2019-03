„Eklige“ Aufgabe in Sindelfingen

Am 21. Spieltag der Fußball-Verbandsliga tritt der TSV Essingen beim Tabellenfünften VfL Sindelfingen an. Anstoß der Partie ist am Samstag um 15 Uhr.

Die vier Siege aus den ersten vier Spielen des Jahres führen den TSV derzeit auf den dritten Rang, die Sindelfinger sind sechs Punkte dahinter. 12:2 Tore hat Essingen herausgespielt. „Wir stehen hinten mittlerweile wesentlich stabiler. Die Viererkette hat in den vier Partien immer in derselben Formation gespielt, dazu ist Niklas Weissenberger im defensiven Mittelfeld wieder da. Man kommt derzeit nur schwierig durch bei uns, was aber auch ein Verdienst der gesamten Mannschaft ist“, freut sich Patrick Schiehlen, Sportlicher Leiter des TSV, über den Ist-Zustand, ergänzt aber: „Bei uns verfällt jetzt aber auch keiner in irgendwelche Euphorie. Wir haben vor der Saison gesagt, dass wir oben mitspielen möchten und jetzt sind wir oben näher herangerückt, es ist also nichts Außergewöhnliches passiert.“

Sorgen in der Viererkette

Ausgerechnet diese eingespielte Viererkette droht nun aber in Sindelfingen gesprengt zu werden, denn sowohl hinter Stergios Dodontsakis (Kniebeschwerden) als auch hinter Kilian Müller (Sprunggelenksverletzung) stehen dicke Fragezeichen. Ungeachtet dessen erfreut sich Schiehlen aber an der Einstellung der Mannschaft in diesem Jahr.

„Da hat sich mittlerweile eine Mentalität entwickelt, ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Jeder kämpft nach hinten mit, das macht richtig Spaß, derzeit zuzuschauen“, so Schiehlen. Einen Spieler wollte Schiehlen dann aber noch besonders hervorheben. „Fabian Weiß ist im Vergleich zur Hinrunde gar nicht mehr wiederzuerkennen. Man kann ihn derzeit nur durch Fouls stoppen. Er ist auch ein Paradebeispiel dafür, wie die Mannschaft nach hinten zurückarbeitet“, so der Sportliche Leiter. Dabei erinnerte der Sportliche Leiter an eine Szene gegen Rutesheim, in der Weiß über den ganzen Platz nach hinten gesprintet ist, um vor dem Sechzehner den Ball abzugrätschen.

Zu den Sindelfingern fahren die Essinger mit dem größten Respekt, wie Schiehlen sagt. „Das sind immer ganz eklige Spiele gegen den VfL gewesen. Es wird brutal schwer für uns. Wir müssen vor allem die Zweikämpfe unbedingt annehmen, sonst werden wir dort nicht bestehen.“ So lautet dann auch die Marschroute bei den Mannen aus dem Schönbrunnenstadion für diese Partie in Sindelfingen.