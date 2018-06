Eispark zählt bislang rund 12 000 Besucher

47 Tage hat der Eispark im Greut heute bereits geöffnet. Trotz schwieriger Rahmenbedingungen ziehen die Veranstalter, die Stadtwerke und die Dorstener Firma Interevent, alles in allem eine positive Halbzeitbilanz. Bis gestern haben 11 594 Menschen die 1200 Quadratmeter große Eisbahn besucht. „Zusätzlich haben wir noch 147 Saisonkarten verkauft“, sagt Anke Neumann von Interevent. Als „Hauruck-Aktion“ bezeichnet der Geschäftsführer der Stadtwerke, Cord Müller, den Aufbau und die Organisation des Eisparks, bei dem es zu Beginn Anlaufschwierigkeiten gegeben habe. Nachdem der Geschäftsführer von Interevent, Thomas Hein, einen Herzinfarkt erlitten hatte, musste Neumann federführend die Eisbahn organisieren. Darüber hinaus habe sich kein hiesiger Gastronomiebetrieb dazu bereiterklärt, die Bewirtschaftung im Greut zu übernehmen. In letzter Sekunde sei es gelungen, die Partnerfirma von Interevent „Burgdorf“ aus Norddeutschland zu mobilisieren, die quasi „als Notlösung“ den gastronomischen Part übernommen hat.

Als auswärtiges Unternehmen sei es für die Firma Interevent, die deutschlandweit 30 mobile Eisbahnen betreibt, auch schwierig gewesen, Sponsoren zu finden. „Mit Ausnahme der Kreissparkasse hat niemand Werbung geschaltet“, bedauert Müller das mangelnde Engagement. Dieses habe auch zu Folge gehabt, dass man sich auf das Wesentliche habe konzentrieren müssen und die Veranstaltung nicht ganz so bombastisch ausfallen konnte wie im vergangenen Jahr.

Keinen Ärger hat es indes mit den Anwohnern gegeben. In einem Gespräch im Sommer wurde der Aufbau gemeinsam mit ihnen festgelegt und die Eisbahn wieder auf dem Gelände der früheren Eishalle und nicht wie vergangenes Jahr auf dem Parkplatz aufgebaut. Um Lärmbelästigungen zu vermeiden, hätten dieses Mal auch keine Abendveranstaltungen wie Eisdiscos stattgefunden, sagt Müller. „Darüber hinaus haben wir den Anwohnern im Vorfeld ein Schreiben zugesandt, alle mit einem Gutschein zur Eisbahn eingeladen und eine Telefonnummer hinterlassen, falls es einmal zu laut sein sollte“, ergänzt Neumann.

Länger geöffnet als die Jahre zuvor

Mit insgesamt 86 Betriebstagen ist die Eisbahn länger geöffnet als die Jahre zuvor. „Wir wollten Schlittschuhlaufen auch während der gesamten Faschingsferien ermöglichen und den Schulen die Gelegenheit einräumen, ihren Wintersporttag hier verlässlich veranstalten zu können“, sagt Müller. Gut angekommen seien auch die vergünstigten Eintrittspreise, die im vergangenen Jahr unverhältnismäßig hoch gewesen seien.

Obwohl das Projekt in Aalen für die Firma aus Nordrhein-Westfalen Neuland gewesen sei, „können wir insgesamt zufrieden sein“, betont Müller. Allerdings gebe es im nächsten Jahr schon noch an manchen Stellen Verbesserungsbedarf. So sei etwa auch der Aufbau in diesem Jahr taktisch nicht ganz so optimal gewesen, da bereits am Eingang der Blick unmittelbar auf die Toilettenwagen fällt.

Eislaufen im Greut soll auch nächste Saison wieder möglich sein. Die Stadt Aalen wird die Veranstaltung wieder mit 59 000 Euro bezuschussen, die entsprechenden Mittel seien im Haushalt 2013 eingestellt, sagt die Pressesprecherin der Stadt Aalen, Uta Singer. Ob die Firma Interevent die Veranstaltung wieder organisiert, entscheidet sich nach dem 17. Februar, wenn der Eispark seine Pforten schließt und das finanzielle Ergebnis vorliegt. „Bei einem schlechten Plus müssen wir abwägen“, sagt Neumann.