Eiskalter Tabellenführer in der Fußball-Kreisliga B

Die SGM Fachsenfeld/Dewangen hat mit 3:0 in der Fußball-Kreisliga B in Rindelbach gewonnen. Siege gab es auch für Rosenberg und Dalkingen.

Kreisliga B III

Hüttlingen II – Schrezheim 0:3 (0:3). Tore: 0:1 Blank (25.), 0:2 Kucher (28.), 0:3 Schiele (40.). Gegen spielstarke Gäste aus Schrezheim tat sich der TSV schwer. Bereits zur Pause schien die Partie entschieden. Nach dem Seitenwechsel nahm das Tempo etwas ab. Am Ende ein verdienter Sieg für Schrezheim.

TV Neuler II - SV Jagstzell 2:2 (1:1). Tore: 1:0 Lukas Karasch (11.), 1:1 Felix Riethmüller (42.), 1:2 Timo Ziegler (73.), 2:2 Manuel Greiner (90+3). In einem offenen Spiel wurden die Punkte geteilt. Die erste Halbzeit gehörte den Gastgebern. In der zweiten Halbzeit hatten die Gäste aus Jagstzell die größeren Spielanteile.

Wört II (Flex) – Rosenberg 0:5 (0:1). Tore: 0:1 S. Hauber (45.), 0:2, 0:4, 0:5 B. Rathgeb (47., 75., 81.), 0:3 A. Rathgeb (69.). Von Beginn an bestimmten die Gäste das Spiel, Wört verteidigte aber gut und ging erst mit dem Pausenpfiff in Rückstand. Nach dem Seitenwechsel wurde das Übergewicht der Rosenberger größer und letztlich konnten sie einen ungefährdeten Sieg einfahren.

SGM Rindelbach/Neunheim – SGM Fachsenfeld/Dewangen 0:3 (0:1). Tore: 0:1 Drechsler (35., FE), 0:2 Schwarter (70.), 0:3 Volk (80.). In einem relativ ausgeglichenem Spiel brachte ein fragwürdiger Elfmeter die Gäste auf die Siegesstraße. Die SGM drückte auf den Ausgleichstreffer, dabei wurden sie vom Tabellenführer eiskalt ausgekontert.

SG Union Wasseralfingen II - Eggenrot 2:2 (0:1). Tore: 0:1 Veit (22.), 1:1 Rogalsky (55.), 1:2 Trif (63.), 2:2 Baur (75.). Ein sehr ausgeglichenes Spiel, in dem die Union in der Schlussphase beim Spielstand von 2:2 noch klare Torchancen ausließ. Reserven: 3:0.

Dalkingen – SSV Aalen II (Flex) 2:0 (0:0). Tore: 1:0 M. Diemer (70., FE), 2:0 C. Tuscher (90.). Bes. Vork.: 65. Dalkingen verschießt Strafstoß. Es war ein verdienter Sieg für Dalkingen. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit war der Gastgeber in Durchgang zwei dominant und ließ noch Chancen aus.

Kreisliga B IV

Waldhausen II – Röhlingen 2:4 (1:1). Tore: 1:0 Bartha (11.), 1:1, 1:2 Brendle (12., 71.), 1:3 Rieger (78.), 1:4 Ladenburger (83.), 2:4 Härter (90.+1). Nach dem 1:1 startete die zweite Hälfte mit umstrittenen Szenen. Nach fünf Minuten bekam ein SVW-Stürmer den Ball hoch in den Strafraum gespielt und wurde vom Torhüter gecheckt. Ein Elfmeterpfiff blieb aus. Keine drei Minuten später lief ein SVW-Angriff über die linke Seite. Der Wäldhäusener Spieler zog an seinem Gegner vorbei, der sich nur noch mit einer Tätlichkeit zu helfen wusste und rammte seinem Gegenspieler den Ellenbogen ins Gesicht. Doch wieder kein Pfiff. Den Rest der zweiten Hälfte gestalteten die Mannschaften ausgeglichen. Durch den nicht gegebenen Elfmeter und die nicht gegebene Rote Karte muss man trotzdem im Endeffekt von einem glücklichen Röhlinger Sieg sprechen.

Lauchheim II – Ohmenheim 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Kohler (40.), 0:2 Weber (61.), 1:2 Deiss (66). In der ersten Hälfte war die Heimelf das bessere Team und hätte, wenn die ganzen Großchancen genutzt worden wären, mit einem 3:0 in die Halbzeit gehen müssen. Doch Ohmenheim war die Mannschaft die mit dem ersten Torschuss das 0:1 erzielte. Auch in Abschnitt zwei war Lauchheim ein ebenbürtiger Gegner, wobei Ohmenheim mit Schuss zwei auf 0:2 erhöhte. Lauchheim kam noch zum Anschlusstreffer.

Unterkochen II – Kösingen 5:3 (2:1). Tore: 0:1, 5:3 Reiter (26., 83.), 1:1 Bareiter (27.), 2:1, 3:1, 4:2 Oppold (45.+1, 49., 81.), 3:2 Fischer (61.), 5:2 Bastillo (86.). In einem munteren Spiel erzielte die Reserve der FVU zum richtigen Zeitpunkt die benötigten Tore. Die Gäste hatten aber durchaus ihre Torchancen, die sie aber nicht nutzen konnten.

Zöbingen - Elchingen 2:0 (0:0). Tore: 1:0 Dischinger (72.), 2:0 Hoffmann (89.). Bei einem ziemlich ausgeglichenen Spiel hatte die Heimmannschaft mehr Glück und nutzte die Chancen besser. Reserven: 2:1.

SGM Rött./Oberd./Aufhausen - Lippach 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Neureither (24., FE), 1:1 Rohra (58.). Bes. Vork.: Gelb-Rote Karten für Bergmann (48.) und Bandel (78.). Im Derby zeigten sich die Hausherren in den ersten 45 Minuten Spiel bestimmend und kamen demnach zu einigen Chancen, gingen dann auch mit 1:0 verdient in Führung. In der zweiten Hälfte des Spiels wurden die Gäste durch den Platzverweis von Bergmann gestärkt und kamen besser ins Spiel. Die Hausherren vergaben noch einige Möglichkeiten um die mittlerweile ausgeglichene Partie für sich zu entscheiden.

SG Riesbürg - SGM Kirchh./Trochtlf. II 6:1 (2:0). Tore: 1:0 Roith (31.), 2:0 Schichl (42.), 3:0 Hauswirth (55.), 3:1 Fröhlich (66., FE), 4:1, 5:1 J. Enßlin (80., 86.), 6:1 Willer (88.). Die Gastgeber waren in ihrer Chancenverwertung sehr effektiv und gewannen verdient. Das Ergebnis täuscht jedoch ein wenig über den Spielverlauf hinweg. Die Gäste spielten über die gesamte Spieldauer gut mit und kamen so zu einigen Chancen.

Nordh.-Zipplingen – Unterschneidheim 2:2 (1:0). Tore: 1:0 M. Geiß (6.), 2:0 Sing (55.), 2:1 Rein (57.), 2:2 Birkle (70., FE). Ein faires Derby endete leistungsgerecht mit einem Unentschieden. Nachdem die Gastgeber mit 2:0 vorlegten, kamen die Unterschneidheimer besser ins Spiel und noch zum Ausgleich. Reserven: 2:4.

Kreisliga B V

SGM Auern./Neresheim - M. Heidenheim II. Nichtantritt Gast.

Härtsfeld - TSG Giengen 3:2 (1:0). Tore: 1:0 Hausy (18.), 2:0 Baumann (48.), 2:1, 2:2 K. Jander (65., 69.), 3:2 Ch. Schurr (86.). Keine weiteren Angaben.