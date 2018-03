Eiskalte Ellwanger - Waldhausen verliert

Der FC Ellwangen hat seinen zweiten Tabellenplatz mit einem Sieg untermauert. Der FCE gewann mit 4:1 gegen den SV Ebnat und bleibt auf dem Relegationsplatz der Fußball-Bezirksliga. Im Kellerduell zwischen dem SV Neresheim und Rangletzten gab es keinen Sieger.

Ebnat – Ellwangen 1:4 (0:2). Tore 0:1 D. Istrefai (18.), 0:2 F. Maier (44.), 1:2 O. Okyay (48.), 1:3 St. Pfitzer (70.), 1:4 M. Weber (76.). In der ersten Halbzeit waren beide Mannschaften gleichwertig, wobei Ellwangen die wenigen Chancen eiskalt in Tore ummünzen konnte, Ebnat leider nicht. Nach dem Anschlusstreffer kurz nach der Halbzeit kam beim SVE nochmals Hoffnung auf, doch Ellwangen machte eine Viertelstunde vor Schluss den Sack zu. Bes. Vorkomn.: Ebnat verschießt FE (84.).

Neresheim - SSV Aalen 1:1 (0:0). Tore: 0:1 Michael Kurtzke (62.), 1:1 Dennis Werner (77.). Punkteteilung im Kellerduell. Die Neresheimer kamen gegen das Schlusslicht nicht über ein Remis hinaus. Und der Gastgeber musste sogar noch einem Rückstand hinterherlaufen. Dennis Werner hatte die Aalener nach einer guten Stunde in Führung gebracht. In der Schlussphase schlug dann auch der SVN immerhin noch zum Ausgleich zu. Der Punkt hilft beiden Mannschaften nur bedingt weiter.

TV Neuler - VfL Gerstetten 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Yoldas (1.), 1:1 Schüll (56.), 1:2 Kässmeyer (69.). Trotz des schnellen Gegentores fand der TVN gut in Partie und erspielte sich einige Chancen. Die Gäste konnten jedoch auch einige gefährliche Aktionen in Richtung gegnerischem Tor erzwingen. Nach dem Ausgleichstreffer von Schüll waren die Turner eher am Drücker, wurden jedoch durch einen schnellen Konter überrascht.

SG Kirchheim/Trochtelfingen – Iggingen 4:2 (2:0). Tore: 1:0, 3:0 beide Rau (24., 60.), 2:0 Schindele (30.), 3:1 Koc (65. FE), 4:1 M. Bosch (67.), 4:2 Schmid (88.). Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase erzielte die SG nicht unverdient eine 2:0 Führung, die bis zur Halbzeitpause höher hätte ausfallen können. Wie in Halbzeit eins war auch die Anfangsphase der zweiten Hälfte ausgeglichen, in der zwar Rau auf 3:0 erhöhte, die Gäste aber durch einen Foulelfmeter verkürzen konnten. Zwei Minuten später die Antwort der SG mit dem 4:1 und der Entscheidung. Nur noch den Anschlusstreffer in der 88. Minute musste die Heimelf hinnehmen. Alles in allem ein verdienter Heimsieg der SG.

Unterkochen – Schnaitheim 3:2 (1:2). Tore: 0:1 Braig (10.), 1:1 Funk L. (11.), 1:2 Holz (36.), 2:2 Viehöfer (66.), 3:2 Gilgenberg (FE, 70.). Mit der ersten Aktion des Spiels geriet Unterkochen in Rückstand. Direkt im Gegenzug erzielte Lukas Funk aus über 60 Metern den Ausgleich - Traumtor. Danach hatte Unterkochen alles im Griff musste aber trotz der besseren Chancen den erneuten Rückstand hinnehmen. Nach etwas mehr als einer Stunde gelang der Heimelf der Ausgleich. Die TSG bot Unterkochen nun wenig Möglichkeiten. Doch in der 70. Minute bekam der Fußballverein aus Unterkochen nach einem Foul im Strafraum einen Strafstoß. Diesen konnte Gilgenberger verwandeln und die Heimelf so auf die Siegesstraße bringen.

Heubach – Waldhausen 1:0 (1:0). Tor: 1:0 Söllner (43.). Obwohl die Heubacher in der Tabelle weit abgeschlagen sind, kam das während des Spiels überhaupt nicht rüber. Während der gesamten ersten Hälfte waren die Mannen des TSV am Drücker und spielten mehr als nur mit. Belohnt wurden die Hausherren für ihr mutiges Auftreten dann kurz vor dem Pausenpfiff. Über außen gelangte der Ball zu Söllner, der im Strafraum völlig frei stand und flach ins Tor abschloss. Nach dem Wiederanpfiff schickten dann die Gäste aus Waldhausen immer mehr Spieler nach vorne und drängten auf den Ausgleichstreffer. So ging es über weite Strecken der Partie hin und her, aber was der SV auch versuchte, der Treffer zum 1:1 wollte einfach nicht fallen.

Lorch - Lauchheim 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Hanke J. (43.), 1:1 Opel (67.), 1:2 Muck (FE, 82.). Die erste Chance der Partie gehörte den Gästen, dann jedoch gaben die Sportfreunde den Ton an. Doch es waren die Gäste, die durch einen Kopfball von Hanke nach einem weiten Einwurf in Führung gingen. Nach dem Seitenwechsel flachte die Partie zunächst ab. In der 67. Minute gelang Colletti der Treffer zum 1:1. Der SV machte nun immer mehr Druck und in der 83. Minute verwandelte Muck nach einem Foul den fälligen Elfmeter und sorgte für den Lauchheimer Sieg.