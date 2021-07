Eisgutscheine für die Hofener Kinder

Lange im Vorfeld musste über das diesjährige geplante Kinderfest in Hofen entschieden werden. Aufgrund der Corona-Pandemie musste es leider abgesagt werden. Als kleine Entschädigung hatte der Ortschaftsrat Hofen entschieden, den Kindern der Kappelbergschule und des Kindergartens Sankt Georg einen Eisgutschein zu überreichen.

Ortsvorsteher Christian Wanner übergab Erzieherin Yvonne Lachnit für die 61 Kinder des örtlichen Kindergartens die Gutscheine. Kinder ab zwei Jahren werden in vier Gruppen, den Sonnenblumen, den Pusteblumen, den Gänseblümchen und den Mohnblumen, von neun Erzieherinnen betreut.

Rektorin Sandra Bretzger nahm die Gutscheine für die 96 Schülerinnen und Schüler der Hofener Grundschule entgegen. Diese werden mit dem Zeugnis an die vier Klassenstufen der Klassen 1, 2, 3a, 3b und 4, sowie den Kindern der Klassen 2 und 4 der ansässigen integrativen Jagsttalschule ausgegeben. Über ein Drittel der Grundschülerinnen und -schüler nutzen das Ganztagesangebot.

Mit der Präventivklasse, der inklusiven Beschulung in den einzelnen Klassen, der Kooperation mit der Jagsttalschule und nicht zuletzt mit der an der Kappelbergschule ansässigen Hector-Kinderakademie ist Hofen laut Ortsvorsteher Wanner „ein zeitgemäßes Konzept gelungen an Förderung, Inklusion und sozialer Integration“.