Vereistes Kopfsteinpflaster ist die Ursache eines Verkehrsunfalls gewesen, der sich am Montag gegen 23.30 Uhr auf der Gmünder Straße ereignet hat.

Aus Richtung Gartenstraße kommend befuhr eine Autofahrerin den Gmünder Torplatz in Richtung Westlicher Stadtgraben. Hierbei kam das Fahrzeug von der Straße ab und prallte gegen eine am Boden befestigte Briefkastenanlage. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.