Eisenmann erklärt ihre Bildungspolitik

Die CDU in Aalen lädt zu einer Veranstaltung am Mittwoch, 17. Mai, um 18.30 Uhr mit der baden-württembergischen Kultusministerin und derzeitigen Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Susanne Eisenmann, in die Cafeteria des Berufsschulzentrums in Aalen ein. Unter dem Thema „Neue Bildungspolitik fürs Land: Mehr Qualität, mehr Verlässlichkeit" wird Eisenmann die Grundlinien ihrer Bildungspolitik umreißen. Eingeladen sind alle interessierten Bürger, Eltern, ehemalige und aktuelle Schüler sowie die Lehrerschaft. Die Kultusministerin besucht auf Einladung des Landtagsabgeordneten Winfried Mack am 17. Mai verschiedene Bildungseinrichtungen im Landtagswahlkreis Aalen-Ellwangen. Unter anderem ist ein kommunalpolitisches Gespräch mit Bürgermeistern im Aufwind-Kinderzentrum in Aalen geplant.