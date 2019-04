Eiselt vor Pokal-Halbfinale: „Leidenschaftlich kämpfen“

Nach starkem Start ins Fußballjahr 2019 hat der Fußball-Verbandsligist TSV Essingen zuletzt einige Dämpfer hinnehmen müssen. Nun wartet das Pokal-Halbfinale im WFV Pokal gegen den Oberligisten SGV Freiberg (3. Tabellenplatz) auf die Essinger. Der letzte Stolperstein auf dem Weg ins Finale in Degerloch und damit die Chance auf den Titel und einen möglichen Startplatz im DFB Pokal. Unser Redakteur Sebastian van Eeck hat sich daher im Vorfeld mit dem Essinger Maximilian Eiselt unterhalten und die Chancen des Außenseiters im Duell an diesem Mittwoch (17.30 Uhr) ausgelotet.

Gegen Albstadt musste im Viertelfinale nach einem schwachen Spiel ihres Teams das Elfmeterschießen (7:6 für Essingen) über das Weiterkommen entscheiden. Nun gegen den Oberligisten Freiberg wäre das Erreichen dieser Lotterie schon ein Erfolg, oder?

Es wäre definitiv ein Erfolg. Aber ich hoffe und wünsche mir, dass wir das Spiel spannend und offen gestalten können. Auf jeden Fall anders als zuletzt gegen Albstadt.

Was wissen Sie über den kommenden Gegner?

Freiberg ist eine Mannschaft, die in der Offensive gut aufgestellt ist. Sie haben mit Ramon Gehrmann einen sehr guten Trainer. Außerdem kenne ich beispielsweise Leon Braun aus gemeinsamen Aalener Zeiten und Patrick Fossi ist mein Jahrgang. Mit ihm habe ich gemeinsam in der WFV-Auswahl gespielt. Freiberg hat eine gute Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern, wie etwa Marco Pischorn. Dazu kommt noch Marcel Sökler, der in der Runde bereits 28 Tore geschossen hat.

Zuletzt hat der Essinger Motor (1:1 gegen Breuningsweiler, 7:6 gegen Albstadt, 2:2 gegen Albstadt) gestottert. Woran machen Sie es fest?

Wir haben die Probleme intern angesprochen und haben an den verschiedenen Stellschrauben gedreht. Wir haben oftmals vor dem eigenen und vor dem gegnerischen Tor die falschen Entscheidungen getroffen.

Sie haben beim Coup gegen den Drittligisten Großaspach gezeigt, dass Sie für eine Überraschung gut sind. Was muss am Mittwoch zusammenkommen damit die Essinger in Degerloch um den Titel spielen?

Wir müssen auf jeden Fall hinten gut stehen und unsere Chancen vorne eiskalt nutzen. Wir haben Respekt vor dem Gegner. Sie spielen eine starke Saison, aber unser großes Ziel ist es ins Finale einzuziehen. Daher werden wir alles reinwerfen und leidenschaftlich kämpfen. Wir hoffen daher auch möglichst auf viele Essinger Fans, die uns unterstützen.

Wagen Sie einen Tipp?

Schwierig. Es wird vieles von der Tagesform abhängen. Vermutlich wird es wieder warm und es wird darauf ankommen, wer besser mit den Bedingungen klarkommt. Nochmals wir wollen das Spiel offen gestalten und natürlich gerne gewinnen.

Vorausgesetzt Sie schaffen die Überraschung: Wen wünschen Sie sich im Finale? Den Titelverteidiger Ulm oder Reutlingen?

Falls wir weiterkommen, dann ist mir der Gegner egal. Beide haben eine große Fanszene und wären reizvoll. Generell würde ich mich aber auch über das tolle Stadion – meine alte Heimat – freuen, in diesem habe ich schließlich über ein Jahr für die Stuttgarter Kickers gespielt (schmunzelt). Dieses Highlight würde ich in einem Finale gerne noch einmal haben