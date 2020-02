In die Gastronomie in Unterkochen kommt Bewegung: Am Standort der ehemaligen Bären-Apotheke wird ein Eiscafe´eröffnen und auch für das Gasthaus „Rössle“ konnte ein Nachfolgebetrieb gefunden werden. Hier wird ein Steakhaus seine Gerichte anbieten. Dies teilte die Vorsitzende des Handels- und Gewerbevereins (HGV) Unterkochen, Brigitte Willier, bei der Preisverleihung der Weihnachtsaktion des HGV mit.