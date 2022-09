„Einzigartiger Schatz“: Eisengeschichte der Region soll Touristen-Attraktion werden

Über 1000 historische Ofenplatten und jede Menge weiterer Eisenkunstguss lagert im Magazingebäude auf dem Gelände der früheren SHW-Gießerei. Es ist die größte Sammlung dieser Art, zumindest in Deutschland und wahrscheinlich auch in Europa. Sie könnte eine Art Ankerpunkt werden für eine landkreisübergreifende „KulturSpur“, eine Route entlang der Brenz und des Kochers, die die Eisengeschichte der Region erlebbar macht.

1365 werden die heimische Eisengewinnung und seine Verarbeitung erstmals urkundlich erwähnt. Deshalb nennt sich ein in diesem Frühjahr gegründeter Verein auch „Eisenfreunde1365“. Er setzt sich aus regionalen Vereinen zusammen und versteht sich als Dach für die Traditionspflege rund um die Eisenverarbeitung in Ostwürttemberg. Zunächst geht es dem Verein darum, die Kunstgussobjekte für eine spätere Präsentation zu erfassen und zu sichern. Der Verein sucht dafür materielle und ideelle Sponsoren und Unterstützer. Darüber hinaus setzt er sich für eine „Spur des Eisens“ als künftige Touristen-Attraktion ein. Diese „KulturSpur“ würde von Heidenheim über Oberkochen und Abtsgmünd bis Ellwangen reichen und neues touristisches Potenzial in der Region schaffen.

Die einzigartige Sammlung mit den Ofenplatten, Brunnenteilen, Skulpturen, Büsten, Plaketten und vielem mehr an Eisenkunstguss wird momentan vom Landesdenkmalamt betreut, erklärt Markus Irmler, Kassierer des neugegründeten Vereins: „Diese Sammlung muss primär gesichert werden, sie muss zusammenbleiben und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.“ Wasseralfingens Ortsvorsteherin und Vereins-Gründungsmitglied Andrea Hatam nennt die Sammlung einen „großartigen Schatz“. „Gottseidank gibt es für ihn ein Verbringungsverbot“, sagt sie. Für Andrea Hatam ist aber auch klar: Nur die Ofenplatten zu präsentieren, das wäre zu wenig. Es müsse eine erlebbare Vernetzung der Eisengeschichte geben, die beispielsweise auch für Schüler interessant und spannend präsentiert wird. Irmler hofft, dass man dafür auch die heimische Industrie gewinnen kann.

Die erste Eisenschmiede entstand 1463 in Heidenheim, es folgte eine in Itzelberg durch das Zisterzienserkloster in Königsbronn. 1542 wurde in Unterkochen ein Hochofen in Betrieb genommen. 1608 entdeckte Hans Sigismund von Woellwarth Eisenerz am Braunenberg bei Attenhofen. 1611 wurde ein Hochofen- und Hammerwerk in Abtsgmünd gegründet, 1671 wurde der Hochofen in Wasseralfingen in Betrieb genommen. Die Eisengewinnung lag in Händen der Fürstpropstei Ellwangen. 1811 wurde in Wasseralfingen die „königliche Hauptgießerey“ im Hüttenwerk errichtet. In den folgenden Jahren wurde Wasseralfingen zur württembergischen „Boomtown“, auch die Eisenbahnlinie vom Hüttenwerk Wasseralfingen nach Bad Cannstadt (Anschluss im Jahr 1861) ist der Eisengewinnung geschuldet.

Christa Hartmann, Zweite Vorsitzende des Bunds für Heimatpflege, ist höchst aktiv in Sachen Eisentradition und weiß eine Menge über die Bedeutung der Hüttenwerke und wo deren Erzeugnisse noch heute im ganzen Land und darüber hinaus zu finden sind. Mit der Industrialisierung von der Ostalb aus begann nicht nur eine technische Revolution, etwa durch die neuen Verhüttungstechniken des Ingenieurs Faber-du-Faur. Besonders Wasseralfingen stand ganz im Zentrum. Und, erklärt Hartmann, ebenfalls Mitglied bei den Eisenfreunden, es kamen deutliche soziale Verbesserungen: eine damals vorbildliche Krankenversicherung, die „Laborantenhäuser“ für die Hüttenwerk-Arbeiter, ein Arzt, eine Apotheke, und nicht zuletzt profitierte auch die Kunst von der Ära des Eisens. Christa Hartmann wünscht sich, dass jeder Ort an der „KulturSpur“ seine eigene Identität präsentiert. Das wäre auch touristisch ein Gewinn für die ganze Region.