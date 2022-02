Einwohnerversammlung in Hofherrnweiler-Unterrombach

Auf Initiative der IG Hofherrnweiler-Unterrombach und auf Antrag der CDU-Gemeinderatsfraktion soll in der Weststadt ein Ortschaftsrat eingerichtet werden. Der Gemeinderat hat sich in seiner Sitzung am 25.11.2021 ausführlich über die Gründung eines Ortschaftsrates beraten. Es wurde der Beschluss gefasst im Rahmen einer Einwohnerversammlung das weitere Vorgehen und Details abzustimmen, um dann über die Ergebnisse und Rückmeldungen im Gemeinderat zu beraten und Beschluss zu fassen.

Als Termin für die Einwohnerversammlung war ursprünglich Donnerstag, 10. Februar 2022 vorgesehen. Pandemiebeding muss nun die Einwohnerversammlung – vorbehaltlich der Zustimmung des Gemeinderats - auf Freitag, 8. April 2022 verschoben werden. Wie geplant, soll im WeststadtZentrum getagt werden. Uhrzeit und Tagesordnung werden noch rechtzeitig bekannt gegeben.