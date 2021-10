Einweihungsparty am Erzstollen

An diesem Freitag, 8. Oktober, feiert der Fußballverein Viktoria Wasseralfingen die Einweihung seines rundum sanierten und ausgebauten Stadions droben am altehrwürdigen Erzstollen, das künftig den Namen „Günter+Schramm-Stadion am Erzstollen“ tragen wird. Mit viel Fußball, großen Emotionen, feierlichen Grußworten, einer Riesenparty und einer bunten Spezialität aus der Gulaschkanone.

Mit der Sanierung der gesamten Anlage, den neuen Kickplätzen und dem Generationen-Bewegungspark ist am Erzstollen ein Schmuckkästchen entstanden, inklusive der Viktoria-Gastronomie im Vereinsheim mit dem Biergarten.

Aalens neuer OB Frederick Brütting wird zur offiziellen Eröffnung sprechen, die am Freitag um 18 Uhr beginnen wird, zünftig mit einem Einmarsch der SHW-Bergkapelle. Vorher kickt bereits die U-11 der Union Wasseralfingen gegen den FC Heidenheim auf dem neuen Jugendspielfeld ab 17 Uhr.

Um 18.45 Uhr kreuzen die Viktoria-Traditionsmannschaft und die Bürgermeisterauswahl Schlägel und Eisen auf dem Platz. Für Partystimmung ist im großen Festzelt gesorgt, in dem ab 20 Uhr Stadionsprecher DJ Indi als Moderator die Stimmung aufheizt.

Für die Verpflegung sorgen der Bewirtungsverein der Viktoria und die „Feldköche mit Herz“ vom DRK Essingen, die wieder für den guten Zweck die Löffel schwingen. Sie haben sich für die Viktoria etwas Besonderes ausgedacht, passend zu den Vereinsfarben. Wenn der Spitzname der Viktoria, „Kornblumenblauweiß“, schon so lang ist, wollen sie die längste Suppe der Welt kochen. Eine Kelle davon kann man per Tombola für zwei Euro pro Los gewinnen. Eine Portion kostet fünf Euro. Der Erlös aus Verkauf und Verlosung geht dank der Unterstützung durch die VR-Bank Ostalb komplett an das Kinderhospiz Aalen.