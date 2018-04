Einstieg in den Arbeitsmarkt für Flüchtlinge

Einen Einblick in den Arbeitsmarkt haben Flüchtlinge bei einer Betriebsbesichtigung in der Aalener Werkstatt für Menschen mit Behinderung der Samariterstiftung Ostalb erhalten. Die Beschäftigten zeigten ihre Arbeit. Die Gemeinsamkeit von geflüchteten Menschen und Menschen mit Behinderung bestehe darin, etwas zu leisten und somit Teil der Gesellschaft im Arbeitsleben zu sein, waren sich die Beteiligten einig. Gemeinsam wurden Ideen zum Einstieg in den Arbeitsalltag in der Behindertenhilfe Ostalb entwickelt: Praktika und Besichtigungen können hierbei ein erster Schritt sein.