Einst Scheuer, dann Kilomarkt und bald Wohnungen

Einst ist es eine Scheuer mit anschließendem Kuhstall gewesen, dann ein Hofladen, eine Bäckerei und zuletzt hatte hier der Kilomarkt seinen Standort. Die Rede ist von dem Gebäude in der Wellandstraße in Unterrombach. Seit Donnerstag vergangener Woche wird dieses abgebaut. Abgerissen wird vermutlich bereits kommende Woche auch das danebenstehende Wohnhaus. Auf dem gesamten Komplex sollen in einem Neubau 28 Wohneinheiten entstehen, sagt der Besitzer Ralph Streicher.

Die Familie Streicher blickt auf eine lange landwirtschaftliche Tradition in Unterrombach zurück. 1932 hat der Großvater von Ralph Streicher den Hof an der Wellandstraße erworben. 1977 sind nahezu alle Gebäude einem Großbrand zum Opfer gefallen.

Danach mussten diese wieder neu aufgebaut werden, erinnert sich der heute 55-jährige Ralph Streicher, dessen Familie seit fast 400 Jahren in Unterrombach/Neßlau ihre Wurzeln hat. Neu gebaut werden musste auch die Scheuer, in der Jahrzehnte später der Kilomarkt bis Ende 2018 fast 14 Jahre untergebracht war. Vor dessen Eröffnung im Jahr 2004 konnten die Bürger hier im Hofladen der Familie Streicher und anschließend in der Bäckerei Boncium ihre Besorgungen erledigen.

Einzig und allein das rund 100 Jahre alte Wohnhaus, das sich von der Straße aus gesehen links vom ehemaligen Kilomarkt befindet und bis vor einem Jahr noch vermietet gewesen sei, konnte nach dem Brand gerettet werden. Dieses hat heute noch Bestand. Allerdings nicht mehr lange. Vermutlich kommende Woche soll das Gebäude für ein Neubauvorhaben mit Wohnungen abgerissen werden.

Bis 2000 hat der umtriebige Landwirt Ralph Streicher den Hof in der Wellandstraße betrieben. Angesichts der mangelnden Kapazitäten im Milchkuhstall, der mangelnden Aussicht auf eine Erweiterung und Entwicklung des Betriebs sowie mit Blick auf immer mehr Beschwerden vonseiten der Einwohner wegen Lärm und Geruchsbelästigung sei der Hof schließlich ausgesiedelt worden.

Seither betreibt Ralph Streicher seinen Betrieb quasi um die Ecke. Im Sulzfeld hat er sich vor über 20 Jahren mit dem Biolandbetrieb „Wellandhof“ eine neue Existenz aufgebaut. Neben dem Anbau von Grünlandpflanzen, der Ernte von Apfelsaft von der Streuobstwiese und der Pferdehaltung setzt er vor allem auf die Mutterkuhhaltung und die Fleischvermarktung auf Bio-Basis.

Seit September vergangenen Jahres macht er auch mit dem Anbau der gesunden sowie blutdruck- und cholesterinregulierend Aronia-Beere auf einem Feld zwischen Unterrombach und Hammerstadt von sich reden. Überdies gehört er zum „Lernort Bauernhof“, in dessen Rahmen immer wieder Schulklassen eingeladen werden und Wissenswertes über die Landwirtschaft erfahren.

Jetzt hat Streicher ein neues Projekt gestartet. Seit Donnerstag vergangener Woche wird der einstige Kilomarkt abgebaut. Die noch recycelbaren Teile sollen für den Neubau einer Halle im Sulzfeld verwendet werden, in der Maschinen abgestellt werden können und die genügend Platz für die Einlagerung von Getreide und Co. bietet, sagt Streicher.

Die frei werdende Fläche in der Wellandstraße sei für künftige Wohnbebauung gedacht. Um hier einen Neubau mit insgesamt 28 Wohneinheiten verwirklichen zu können, werde auch das neben dem ehemaligen Kilomarkt bestehende Wohnhaus abgerissen. Die Größe der Wohnungen reiche vom Einzimmerappartement bis zu Wohnungen von 90 Quadratmetern, sagt Streicher.

Die Zielgruppe seien weniger Studenten, sondern neben Familien vor allem Senioren, die altersbedingt ihre Häuser mit Garten aufgeben müssten und eine neue barrierefreie Bleibe mit Balkon, Tiefgarage und integriertem Aufzug suchen würden. Wer nicht mehr mobil sei, für den sei die nahegelegene Bushaltestelle geradezu ideal, um mit öffentlichen Verkehrsmitteln von A nach B zu kommen.

Bis Ende 2023 soll der Neubau fertiggestellt werden, sagt Streicher. Die Baugenehmigung liege bereits vor, auch die Ausschreibung an Baufirmen würde laufen.

Trotz neuer Entwicklungen an der Wellandstraße nach wie vor erhalten bleiben würde hinter dem Kilomarkt das Wohnhaus der Familie, in der nach wie vor die Mutter von Ralph Streicher wohnt. Mittlerweile aufgeben musste seine Schwester allerdings ihre Zucht von Islandpferden, die hinter dem Kilomarkt gegrast haben. Weil diese der Nachbarschaft ein Dorn im Auge gewesen seien, habe seine Schwester aufgrund zunehmenden Ärgers die Reißleine gezogen.