Einschränkungen bei der Brief- und Paketzustellung

Der Betriebsrat der Niederlassung Göppingen hat die Beschäftigten im Großraum Göppingen/Heilbronn zu einer Betriebsversammlung am Samstag, 24. Februar, eingeladen. Dadurch wird es am nächsten Samstag in der Region, in der die Postleitzahlen mit „73“ und „74“ beginnen, zu Einschränkungen in der Brief- und Paketzustellung sowie bei der Auslieferung über Packstationen und Postfächer kommen.

Auch die Abholung bei Kunden, Filialen und Packstationen sowie die Briefkastenleerung können betroffen sein. Sendungen, die am Samstag nicht ausgeliefert werden können, werden den Kunden am Montag gebracht.

Die Deutsche Post bedauert diese Serviceeinschränkung und bittet ihre Kunden um Verständnis. Wie andere Unternehmen auch muss sie nach dem Betriebsverfassungsgesetz ihren Beschäftigten die Teilnahme an Betriebsversammlungen auch während der Arbeitszeit ermöglichen.