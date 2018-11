„Eins mehr“ für den Kocherladen

Am vergangenen Wochenende fand im E-Center im Hasennest erneut die Aktion „Kauf eins mehr“ statt. Mitarbeiter der Aalener Tafel warben am Eingangsbereich darum, dass Kunden einen Artikel mehr kaufen und diesen dann dem Kocherladen in der Aalener Bahnhofstraße zur Verfügung stellen. Diese soziale Einrichtung sorgt seit fast zwei Jahrzehnten dafür, dass Menschen ohne oder mit geringem Einkommen eine günstige Einkaufsmöglichkeit haben.

Tanja Stuck, Annette Uedickoven, Silke Stanienda, Markus Kling, Wolfgang Wiedemann, Elvira Ruf, Birgit Auchter und Karin Haas konnten so insgesamt 80 Kisten an Warens sammeln und auch viele Gelsdspenden kamen zusammen. Pfarrer Bernhard Richter als Vorsitzender der Aalener Tafel dankte en fleißigen Ehrenamtlichen und sprach von einem tollen Zeichen für die Schwachen in unserer Gesellschaft.