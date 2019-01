Einmal im Monat zelebriert der Pope

Einmal im Monat erklingen in der katholischen Kirche Sankt Augustinus in der Triumphstadt mehrstimmige orthodoxe Gesänge. Die Mitglieder der russisch-orthodoxen Gemeinde treffen sich seit etwa einem halben Jahr jeweils an einem bestimmten Samstag im Monat hier zu ihrem Gottesdienst. Dazu werden Ikonen auf und vor dem Altar aufgestellt. Der Pope Hegumen Maxim Schmidt kommt dafür aus der Zentralgemeinde Ulm, die dem Patriarchat Moskau unterstellt ist. Die herzliche ökumenische Gastfreundschaft passt gut in das neue Konzept einer „Mitmach-Kirche“ in Sankt Augustinus.

Seit Pfarrer Wolfgang Sedlmeier letztes Jahr sein Veto gegen den geplanten und bereits beschlossenen Verkauf und den Abbruch dieser Kirche eingelegt hat, wird dieses Konzept ausprobiert. Es soll zu einer attraktiven Art einer lebendigen Gemeinde mit neuen, erweiterten Angeboten führen. Auf einer Versammlung im Oktober letzten Jahres hat sich eine große Mehrheit für diese Konzeption ausgesprochen, die seither schon vielversprechend begonnen hat.

Federführend für die Umsetzung dieser Konzeption ist Bernd Kinzl, nicht nur Gemeindemitglied, sondern auch aktiv im Kirchengemeinderat von Sankt Maria, zu der Augustinus als Filialkirche gehört. Mit ihr ist Bernd Kinzl, Neffe der langjährigen Mesnerin Agnes Kinzl, engstens verbunden. Die Augustinuskirche ist ihm und seiner ganzen Familie ein Herzensanliegen.

Drei Säulen tragen Konzept

Bernd Kinzl benennt drei Säulen, die die neue Konzeption tragen. Da ist einmal die Säule der „aktiven Paten“, etwa 20 Ehrenamtliche, die bei der Pflege und Instandhaltung der Kirche mithelfen, neue Ideen entwickeln und realisieren. So werden inzwischen durchs Ehrenamt Reparaturen in Eigeninitiative durchgeführt, die Kirche wird von den Paten geschmückt sowie täglich auf- und zugeschlossen, und bei der Kirchenputzete kommt neuer Glanz ins Gotteshaus. Als weitere Säule der Mitmachkirche braucht es Menschen, die unabhängig ihrer konfessionellen Zugehörigkeit an den neuen Angeboten teilnehmen und damit ihre Akzeptanz bekunden. Beim Seniorenadvent oder auch bei den Fastenpredigten kamen viele Menschen zu neuen Angeboten in der Kirche zusammen. Aber auch zum Sommerfest oder zur Nikolausfeier mit anschließendem Weihnachtsmarkt vor der Kirche. An der Vielfalt der beteiligten Verkaufsstände und Angebote war die erfolgreiche dritte Säule des neuen Augustinus-Konzepts zu erkennen: Vernetzung und Kooperation.

Auch der Kindergarten ist dabei

Als enger Partner konnte die Wohngemeinschaft Triumphstadt/Zochental gewonnen werden, deren Vorsitzender Sigmar Tomaschko von Anfang an seine volle Unterstützung für Sankt Augustinus zusagte. Neben dem Kindergarten Sankt Augustinus, deren Leitung, Erzieherinnen und Eltern sich auch von Beginn an für eine Kooperation ausgesprochen hatten, ist inzwischen auch der städtische Kindergarten Zochental engagiert im Boot. Sogar die Langertschule unterstützt das Konzept und freut sich, ihre Schülergottesdienste im Wohnquartier der Kinder in einer richtigen Kirche abhalten zu können.

Die russisch-orthodoxe Gemeinde gehört nun auch zu den Kooperationspartnern. Sie übernimmt seither die Putzarbeiten in der Augustinuskirche nach den Gottesdiensten. Und sie bereicherte das Weihnachtsmarktangebot mit russischen Spezialitäten. Auch diese Einnahmen kamen übrigens dem Erhalt der Augustinuskirche zugute. „Als Dank und Zeichen dafür, dass wir uns hier schon ganz heimisch fühlen“, bekannte Marina Metzler im Namen ihrer Gemeinde.